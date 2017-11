Mano Menezes reafirma empenho no Brasileirão e projeta Cruzeiro no G-4

Mano quer terminar o campeonato no G-4 (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Em coletiva na Toca da Raposa II, o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, reiterou o discurso dos últimos dias e garantiu que o seu time está focado na competição. Nas palavras do treinador, o objetivo é somar o máximo de pontos possíveis para que a equipe figure nas primeiras colocações da tabela.

“Temos que ganhar os jogos que temos para ganhar. Agora são duas partidas em casa na sequência, primeiro o Fluminense e depois o Avaí. A intenção é terminar bem. Estamos ali no bolo da frente”, projetou Mano.

Atualmente em sexto lugar no Brasileirão, Mano tem como meta estar no bloco da classificação direta, mesmo que não precise disso por ter ganho a Copa do Brasil. “Se melhorarmos nosso aproveitamento na reta final, podemos terminar no mínimo no G-4, que é uma colocação respeitosa para quem não é campeão” analisou.

Mano espera um jogo difícil diante do Fluminense, no Mineirão (Foto: Alisson Guimarães / Cruzeiro)

Questionado sobre o jogo de domingo, diante do Fluminense, pela rodada 34, no Mineirão, Mano disse que espera uma partida bastante disputada, uma vez que o adversário ainda procura somar pontos para se livrar matematicamente de uma possível luta contra o rebaixamento.

“Não conseguimos fazer bem nossa parte e o Flamengo fez muito bem a sua. Agora temos que escrever uma história diferente diante do Fluminense. Um jogo com outra característica, que vale muita coisa. São jogos decisivos e temos que ter comportamento compatível com um jogo assim. O primeiro passo para igualarmos uma disputa como essa é cuidarmos do comportamento da equipe. Estamos trabalhando em cima disso nessa preparação”, garantiu.

Mudança no time

Mano tem novidades na escalação a equipe. O capitão Henrique está fora por ter tomado o terceiro cartão amarelo na rodada passada e ele confirmou que a dupla de volantes será formada por Lucas Romero e Lucas Silva. O técnico celeste comentou como deve ser o posicionamento dos atletas em campo.

“Muda a característica do nosso volante. Henrique é o jogador mais experiente, é o capitão. Romero e Lucas Silva são dois jogadores com um pouco mais de característica de segundo volante. Mas são atletas que já atuaram juntos, sabem como posicionamos nosso meio de campo. Vamos manter o mesmo tipo de posicionamento, embora Romero deva fazer a primeira função e Lucas a segunda, pelas características individuais” finalizou.