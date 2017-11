Palmeiras envia proposta por Diogo Barbosa a Cruzeiro, que precisa decidir situação do atleta

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Um dos pilares do Cruzeiro na temporada 2017, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa está na mira do Palmeiras há algumas semanas, e isso não é novidade. No entanto, na intenção de contar com o atleta, o time alviverde enviou uma proposta ao clube mineiro, que terá que se mexer o quanto antes caso queira manter Diogo no elenco. O vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, confirmou à VAVEL Brasil o interesse paulista.

O Cruzeiro detém 25% dos direitos econômicos do lateral, enquanto o Coimbra, clube do BMG, comporta os outros 75%. O time celeste poderia adquirir mais 25% até 31 de dezembro, mas o Porco ofereceu 4,5 milhões de euros por 100% do jogador, o que força a equipe mineira a comprar os outros 75% a que tem direito ou liberar de vez Diogo. Isso anima a tríade criada entre os Palestras e o lateral.

Em entrevista ao portal Globoesporte.com, Itair Machado afirmou que agora a Raposa terá que decidir o futuro de Diogo o quanto antes. "Está confirmado. A proposta está apresentada. Enquanto não tinha uma proposta oficial, o Cruzeiro poderia comprar os 25% até o dia 31 de dezembro. Agora não. Ele tem que cobrir e dar resposta o mais rápido possível", comentou.

Após a vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense por 3 a 1, nesse domingo (12), o lateral falou à Rádio Itatiaia sobre sua situação. Descontente com o imbróglio, Diogo afirmou que ainda não foi procurado pela nova cúpula da Raposa para resolver de vez a pendência acerca de sua permanência.

"Para ser sincero, não (fui procurado). Preocupa muito. É uma situação que dá uma certa dor de cabeça para o atleta. Principalmente para mim, que fiz um ano muito bom. Se fosse um atleta que não fez nada no ano, tudo bem. Mas é um atleta que se destacou, tem regularidade, foi campeão com o clube e não resolve logo a situação. Então assim, isso me chateia muito. Mas, fazer o quê? É o que eu falo. Estou aí. Se querem minha permanência, fico na maior alegria, na maior felicidade. É o que eu quero. Mas se a nova diretoria não achar que é isso. Vou seguir minha vida", disse.

Diogo Barbosa é um dos atletas mais regulares do Cruzeiro. Em 2017, foi o jogador que mais vezes defendeu a camisa da Raposa, tendo atuado em 58 partidas. O lateral marcou dois gols pela equipe, um na Copa do Brasil e outro no Brasileirão.