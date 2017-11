Jogo Cruzeiro x Avaí AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! A partida entre Cruzeiro x Avaí ao vivo acontece nesta quarta-feira (15), às 19h30. A VAVEL Brasil transmite o tempo real ao vivo. Até logo mais!

A única vitória do o Avaí sobre o Cruzeiro na história aconteceu justamente no primeiro turno da competição atual. Com gol de Junior Dutra, o leão venceu a partida por 1 a 0 na Ressacada.

No histórico do confronto, Cruzeiro e Avaí se enfrentaram nove vezes pelo Campeonato Brasileiro, foram três vitórias da equipe celeste contra um triunfo dos catarinenses, houveram cinco empates.

Para a partida, o técnico Claudinei Oliveira poderá promover apenas uma mudança em relação ao time que vem atuando. Após cumprir suspensão, Pedro Castro retorna ao time titular na vaga de Luanzinho. Apesar de Betão ter sido ausência no treino por conta de dores na panturrilha, o zagueiro deve ser titular no duelo de logo mais.

Penúltimo colocado com 35 pontos ganhos, o Avaí pode terminar a rodada com mínimas chances de escapar do rebaixamento. Para que isso não aconteça, a equipe azurra precisa vencer o Cruzeiro no Mineirão. A situação dos catarinenses é tão dificil que, mesmo que vença a partida, não deixará o Z4 nesta rodada, já que está quatro pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona da degola.

Além de Ezequiel, o zagueiro Murilo, suspenso, também está fora da partida desta quarta-feira (15). Digão deve ganhar a vaga no setor formando dupla com Léo, que pode voltar ao time depois de um mês fora. Após cumprir suspensão contra o Flu, Henrique entra na vaga de Lucas Silva. Poupados do treino, Manoel e Rafael Sóbis não estão garantidos entre os relacionados. Caso Sóbis não seja escalado, o jovem atacante Jonata poderá ganhar chance entre os titulares.

Apesar de não ter divulgado a escalação, o técnico Mano Menezes poderá usar a partida contra o Avaí para realizar testes na equipe titular. Sem poder contar com o lateral direito Ezequiel para o fim da temporada, (o jogador passará por uma cirurgia de hérnia inguinal) Mano deve promover a estreia de Rafael Galhardo. No Cruzeiro desde agosto deste ano, o lateral está recuperado de lesão no joleho direito e ainda não havia defendido a equipe mineira.

Sem chances de título e classificado para a libertadores por ser o atual campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro. Mas isso não significa que a equipe mineira não se importe com a competição nacional. Quinta colocada com 54 pontos conquistados, após o triunfo contra o Fluminense na rodada anterior, a raposa ganhou moral e quer terminar o torneio próximo ao topo da tabela.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Cruzeiro x Avaí ao vivo no estádio do Mineirão, valendo pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!