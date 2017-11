Já em novo formato, Campeonato Mineiro do próximo ano tem tabela divulgada

Calendário do Campeonato Mineiro foi divulgado nesta quinta-feira( Foto: Isabelly Morais/Vavel Brasil)

A tabela do Campeonato Mineiro de 2018 foi divulgada nesta quinta-feira (16) pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O torneio do ano que vem começa um pouco mais cedo e tem como novidade o retorno das quartas de final, que serão disputadas em jogo único, no dia 18 de março. Já as semifinais estão marcadas para 21 de março e 25 de março. As decisões do Mineiro de 2018 serão em 1° de abril e 8 de abril, ambos domingos.

Os clássicos também já estão definidos, bem como os mandos de campo. Cruzeiro e América fazem o primeiro derby às 17h do dia 4 de fevereiro, no Mineirão. No dia 18, será a vez do Coelho mandar o clássico contra o Galo, às 16h, no Horto.

Atlético-MG e Cruzeiro fazem o superclássico, no dia 4 de março, inicialmente marcado para a Arena Independência. O Galo é a única equipe da capital que estreia fora de casa, enfrentando o Boa Esporte, às 19h30 do dia 17 de janeiro, em Varginha. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Tupi, às 21h45, no Mineirão. Já o América estreia um dia depois, às 19h30, no Independência, contra o Clube Atlético Patrocinense, equipe que subiu do Módulo II este ano.

Pelo segundo ano consecutivo, o Banco Sicoob será o patrocinador master da competição. De acordo com o presidente da Federação Mineira de Futebol, Castellar Neto, o contrato de naming rights do campeonato será o maior da história.

Castellar comentou sobre o acordo histórico realizado. "É uma cota considerável, nós não falamos em valores, o que eu tive a oportunidade de dizer que é o maior contrato de naming rights de história da Federação, assim com também assinamos recentemente o maior contrato em relação a direitos de transmissão. Isso mostra a força não só do Campeonato Mineiro, mas dos estuduais em geral", afirmou o presidente

Uma outra novidade tem relação com o período de disputa do Campeonato Mineiro. A CBF disponibilizava 18 datas para os estaduais, entretanto, a FMF utilizava 15 para o torneio de Minas. Agora, usará mais datas, uma vez que a fase quartas de final foi integrada na competição. Oito das 12 equipes avançam para as quartas, diferentemente do formato dos últimos anos.

"Eu acredito que o campeonato terá um pouco mais de emoção, nós temos 18 datas que são disponibilizadas, podemos utilizar até as 18, cada estado através dos seus clubes votam e decidem o seu formato. A Federação não dá qualquer tipo de palpite em relação à fórmula de disputa, é uma decisão dos clubes que disputam", concluiu Castellar.