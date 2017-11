Jogo Vitória x Cruzeiro AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Na tarde deste domingo (19), às 17h (horário de Brasília), Vitória e Cruzeiro se encontram no jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, no Barradão. Vindas de tropeços na última rodada, as equipes duelam por situações diferentes na competição.

Atualmente na 16ª colocação e com 39 pontos ganhos, o Vitória chega para o confronto após derrota para a equipe da Chapecoense por 2 a 1. A virada sofrida em Chapecó, atrapalhou o objetivo do rubro negro de escapar da zona de rebaixamento, que agora vê a Ponte Preta (17ª) com a mesma quantidade de pontos conquistados.

O Cruzeiro, porém, ocupa a 5ª posição, somando 55 pontos. A equipe não vence fora de seus domínios há 3 partidas, o último triunfo da equipe celeste como visitante foi na 27ª rodada por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última partida empatou no Mineirão em 2 a 2 com o Avaí.

Para o confronto, a arbitragem será de Luiz Flavio de Oliveira, que pertence ao quadro de árbitros da FIFA. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

Recuperado de lesão, Kieza é a novidade entre os relacionados para a partida

Com o fim do jejum no Barradão, o Vitória retorna ao seu estádio para mais uma partida decisiva neste Brasileirão, o elenco se reapresentou na manhã deste sábado (18). Os jogadores que atuaram a maior parte do tempo nesses últimos jogos realizaram um trabalho regenerativo na academia, com crioterapia, massagem e hidromassagem, os demais foram a campo e participaram de um trabalho com bola.

As novidades ficaram por conta dos retornos do atacante Kieza, recuperado de lesão no joelho direito, e do volante Uillian Correia, que volta após cumprir suspensão. Também retornam ao time titular o zagueiro Kanu e o volante Fillipe Soutto.

Em compensação, o treinador Vagner Mancini não contará com o lateral-direito Caíque Sá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Patric será deslocado para reassumir a vaga no setor defensivo. O lateral-esquerdo Juninho segue em recuperação de lesão.

Com Bryan confirmado entre os titulares, Mano Menezes define equipe do Cruzeiro

Mano Menezes relacionou 21 jogadores para a viagem a Salvador. O técnico poderá contar com os retornos do meia Arrascaeta, que estava com a seleção do Uruguai, e o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão na quarta-feira. Os meias Thiago Neves e Robinho, receberam o terceiro cartão amarelo diante do Avaí, na rodada passada, e irão cumprir suspensão. Outra ausência importante é a do atacante Rafael Sóbis, que continua sob cuidados do departamento médico.

Com a venda do lateral esquerdo Diogo Barbosa para o Palmeiras, Bryan assumirá a posição na equipe até o fim da temporada. Mano até brincou com o jogador, que entrou no segundo tempo contra o Avaí e terá uma chance de sequência no time.

"Vai jogar o Bryan, e iria jogar o Bryan se o Diogo ainda estivesse. Havia planejado para o Bryan jogar os três jogos, se ele tiver dificuldades, vou improvisar ou subir o Vitinho do sub-20. Ele já fez as pazes com a bola, essa semana ele levou uma bola pra casa, já dormiu com ela, tenho certeza que vai bem", brincou o treinador.