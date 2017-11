Sem futuro definido, volante Hudson pode ter situação resolvida com o Cruzeiro

Último jogo de Hudson em 2017 foi o clássico contra o Atlético-MG (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Longe dos gramados devido a tratamentos de uma grave lesão na coxa direita, o volante Hudson ainda é dúvida no Cruzeiro para o ano que vem. O atleta está emprestado à Raposa até o fim desta temporada pelo São Paulo e só continuará na Toca se o time mineiro desembolsar um valor de 1,5 milhão de euros pela sua compra.

O empresário do jogador, Luciano Couto, deve chegar a Belo Horizonte nesta terça (21), e por isso existe a expectativa de que conversas avancem pela permanência no Cruzeiro ou retorno ao tricolor paulista. Com a Raposa enfrentando problemas financeiros, questão externada pelo atual presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares, pode haver ainda troca de atletas entre as agremiações, além de algum montante.

Nomes como os do goleiro Rafael e do meia uruguaio Arrascaeta já foram ventilados como jogadores que poderiam ir para o São Paulo em prol da manutenção de Hudson, mas nada passou de rumores. O fato de o volante ter 29 anos, além de estar lesionado, pode favorecer ao Cruzeiro nas negociações, sendo que a Raposa já demonstrou que quer contar com o jogador para o próximo ano.

Hudson cresceu de produção no Cruzeiro no segundo semestre, sendo decisivo para a equipe na reta final da Copa do Brasil. Em 2017, o volante disputou 38 partidas com a camisa celeste e marcou três gols. O atleta sofreu com lesões, o que impossibilitou uma temporada ainda mais sólida. Apesar de tudo, agrada à comissão técnica.

O Cruzeiro já está se mexendo para o próximo ano, no qual terá a disputa da Libertadores da América. A equipe renovou com o técnico Mano Menezes e com o goleiro Fábio, ambos os contratos estendidos até 2019. Apesar das manutenções, houve também perdas. A Raposa negociou com o Palmeiras o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que, inclusive, sequer terminará a temporada com a camisa celeste.