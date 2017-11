Goleiro Vitor Eudes defende dois pênaltis e divide título da Supercopa com elenco do Cruzeiro

Foto: Yuri Edmundo/Cruzeiro

Nas cobranças de pênaltis, não houve outro nome que se destacou mais que o goleiro do Cruzeiro Vitor Eudes. Preciso, pegou duas cobranças, e ajudou o time celeste a levar o título da Supercopa do Brasil Sub-20.

Bastante tímido e inexperiente diante dos holofotes, Vitor Eudes não hesitou em dividir o título com os companheiros de time, e ressaltou a superação dos atletas durante a partida.

"Deus é grande. Abençoou-me nestes dois campeonatos que conquistamos. Mas, tenho que dividir este mérito com meus companheiros, porque a equipe lutou o tempo todo, não só na Supercopa, como também no Brasileiro, e todo mundo está de parabéns", destacou.

Ao falar da disputa por pênaltis, que o consagrou na grande decisão, Vitor Eudes admitiu que tinha informações de como os jogadores do Atlético-MG batiam as penalidades. Além disso, o camisa 1 aguarda por uma chance entre os jogadores profissionais do Cruzeiro.

"Nosso analista me passou algumas coisas sobre os cobradores do Atlético. Fui muito feliz nas escolhas dos lances. Deixo nas mãos de Deus. Se houver a chance de ter uma oportunidade no profissional, pode ter certeza que vou trabalhar muito e me dedicar bastante", ressaltou.

Para encerrar, Vitor Eudes exaltou a superação dos jogadores em campo, já que nos minutos finais da partida, a equipe celeste estava perdendo, e empatou a partida, levando a decisão para as penalidades máximas.

"Nosso time é muito forte, guerreiro. Em momento algum nós abaixamos a cabeça durante o jogo. Graças a Deus, deu tempo para marcar o gol e levar para os pênaltis", finalizou.