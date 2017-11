Em clima de férias, Cruzeiro duela com 'esperançoso' Vasco no Mineirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, edição de 2017, a ser realizada às 17 horas (de Brasília) neste domingo (26), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Aproximando-se da última curva do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco da Gama vivem opostos momentos na competição. Na corrida para fechar bem o ano, a Raposa foi eficiente e “deu voltas” nos adversários, já estando classificada para a próxima Libertadores, competição que o Vasco almeja conquistar vaga ao fim das 38 longas rodadas. E no clima de decisão, o Gigante da Colina sabe que apenas a vitória sobre os mineiros, na tarde deste domingo (26), às 17h, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode interessar.

Vindo de empate fora de casa diante do Vitória, o Cruzeiro, que já vive uma fase mais leve, terá que, diante da própria torcida, retomar os triunfos, mesmo com um time desfalcado em diversas posições. Já o Vasco da Gama, que foi derrotado pelo Atlético-PR na última rodada, por 3 a 1, em Curitiba, terá de se reinventar para bater os mineiros em Belo Horizonte e seguir firme na luta por vaga na competição de elite Sul-Americana.

Raphael Claus, de São Paulo, apita o confronto. Para seu auxílio, Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro foram os selecionados. Como adicionais de linha de fundo, Rodrigo Ferreira do Amaral e Vinícius Furlan são os nomes. Todos, a exemplo do árbitro principal, são paulistas.

Fábio e Galhardo estão fora; Neves e Robinho retornam

A equipe cruzeirense terminou a preparação para o duelo contra o Vasco, com pelo menos duas novas baixa. Trata-se do goleiro e ídolo celeste, Fábio. O jogador ficará fora do grupo de relacionados por opção da Comissão Técnica do Clube. Rafael, seu reserva imediato, será o arqueiro. Outro nome que confirmado fora é o de Galhardo, afastado por uma lesão na coxa.

Os atletas se juntam ao extenso grupo de jogadores afastados por alguma lesão no Cruzeiro. A lista inclui Jonata, afastado por um corte no supercílio, Sobis, que se recupera de uma pancada na coxa, além de Ezequiel, Manoel, Dedé, Raniel, Sassá, Ariel Cabral e Hudson, com lesões diversas e Diogo Barbosa, que foi negociado com o Palmeiras e não atua mais com a camisa do Cruzeiro.

As boas notícias são os retornos de Thiago Neves e Robinho, que cumpriram suspensão na última partida e retornam ao time neste domingo. Murilo ainda é uma incógnita, já que o jogador sentiu um incômodo muscular e ficou fora do último treinamento. Contudo, o atleta foi relacionado e caso nada se altere, deverá ir para o jogo. Mas, se por ventura, o DM vetá-lo, Digão será seu substituto.

Vasco mira jogo livre de erros para bater Raposa

Ocupando apenas a nona colocação, com 50 pontos, o Vasco depende da vitória e de alguns resultados para figurar entre os sete primeiros ao fim da competição e para isso, sabe que deverá entrar em campo evitando erros e bobeiras, para bater os dois adversários que restam e confirmar vaga na Libertadores.

Contudo, Breno, que vinha sendo titular e essencial nos bons números defensivos do time, ficará de fora por um problema físico. O zagueiro pediu para sair na última partida alegando um desconforto no joelho esquerdo. Após exame médico, foi constatada uma lesão no menisco, com correção por método cirúrgico, deixando o jogador fora, provavelmente, das duas rodadas restantes, a exemplo de Luís Fabiano, que não conseguiu uma recuperação aceitável após sua cirurgia também no menisco e só retorna em 2018.

Mas, para a alegria dos fãs da Cruz-de-Malta, Anderson Martins, defensor que vinha fazendo dupla com Breno, retorna à equipe após se recuperar de lesão muscular. Ele deverá compor o comando de zaga da equipe de São Januário com Paulão, atleta que vem atuando bastante devido às lesões dos companheiros.

Zé Ricardo tem dúvidas apenas no meio campo, onde Jean e Evander disputam uma vaga. O primeiro tem características mais conservadoras, marca melhor, compõe bem a cabeça de área, mas peca na caída de bola, ponto forte da jovem promessa, que sabe sair jogando com a bola nos pés e já provou ser uma ótima arma a médias e longas distâncias, após o golaço marcado na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro. Já nas outras posições as escolhas do treinador vascaíno deverão ser as mesmas.