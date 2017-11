Jogo Cruzeiro x Vasco AO VIVO online no Brasileirão Série A 2017 (0-0)

CRUZEIRO: Fábio; Galhardo (Lennon), Léo, Digão e Bryan; Henrique e Lucas Romero (Lucas Silva); Robinho, Thiago Neves e Rafinha (Alisson); Arrascaeta. Técnico: Mano Menezes.

VASCO: Martín Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Henrique; Jean (Evander) e Wellington; Wagner, Nenê e Paulinho; Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo.

O Cruzeiro é o quinto colocado, com 56 pontos ganhos. Após o título da Copa do Brasil, a Raposa se garantiu na Libertadores e não possui maiores pretensões no torneio.

Já o Vasco é o nono colocado, com 50 pontos. Mesmo com a possibilidade de um G9, o time Cruz-Maltino briga para se confirmar nos playoffs da Libertadores. O Vasco está a dois do Botafogo, que fecha o G7 e hoje estaria classificado à Libertadores.

O Vasco não vive bom momento. Sem vencer há três jogos, com dois empates, a equipe vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-PR, fora de casa.

Já o Cruzeiro vem de dois empates, o último deles por 1 a 1 contra o Vitória, fora de casa. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Vasco por 3 a 0, jogando fora de casa.

Mano Menezes esboçou a escalação da equipe celeste e confirmou três baixas para o fim de semana: o volante Ariel Cabral e os atacantes Jonata e Rafael Sóbis. O zagueiro Murilo, por sua vez, ainda é dúvida. Já Ariel ficou um longo período afastado por uma grave lesão no tornozelo esquerdo, voltou a treinar, mas ainda não reúne condições de jogo.

Murilo reclamou de dores na coxa e, por isso, será reavaliado no sábado para saber se tem condições de jogo. Com o mesmo problema, Rafael Sóbis foi vetado, assim como o atacante Jonata, que sofreu um corte no supercílio diante do Vitória, no último domingo.

"Vamos aguardar o Murilo, que já havia feito exame e não apresentado nenhuma lesão. Mas o que ele sente é determinante. E não há razão para colocar nenhum jogador que não está 100%. Jonata não jogará, pois nem pôde atuar ontem, pela Supercopa Sub-20, porque a lesão dele é na pálpebra e é um pouco delicada. Sóbis também não vai. Ariel Cabral para este jogo ainda é cedo. Ele vem de longo período inativo. Provável que retorne diante do Botafogo", explicou Mano.

O técnico Zé Ricardo confirmou dois retornos ao time do Vasco para encarar o Cruzeiro domingo, no Mineirão, mas deixou no ar outras dúvidas. De confirmado, apenas os retornos do zagueiro Anderson Martins e do lateral-direito Madson. Eles se recuperaram de lesão e serão titulares do Vasco em Belo Horizonte.

No restante da equipe, porém, o treinador optou pelo mistério. A principal dúvida está no meio de campo. Jean foi titular diante do Atlético-PR, na última rodada, mas pode perder a vaga para Evander, que tem ganhado espaço e possui um estilo de jogo mais ofensivo.

"Treinamos os dois. O Evander vem crescendo de produção e o Jean vem jogando de forma bem constante. Temos que estar preparados para algumas situações. O Cruzeiro vem fazendo algumas alterações nas escalações, e através disso que vamos decidir. Não definimos ainda qual vai ser a formação inicial", garantiu o treinador.