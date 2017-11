Com passagens pela Seleção do Equador, lateral-direito da LDU é oferecido ao Cruzeiro

Cruzeiro busca reforços para setor carente no clube

O Campeonato Brasileiro se aproxima de seu fim e, com isso, a pós-temporada e todas as repercussões sobre contratações e planejamentos já começam a povoar os clubes. Pelos lados de Minas Gerais, o Cruzeiro recebeu uma oferta para contar com os serviços do lateral-direito equatoriano John Narváez, da LDU. A informação é de Fábio Lázaro, setorista do Santos na Rádio Esporte Clube.

Conforme apuração da reportagem da VAVEL Brasil, de fato o jogador foi oferecido ao clube celeste. O empresário de John Narváez já entrou em contato com a atual diretoria, mas como o negócio não prosseguiu, o nome do atleta está nas mãos da nova cúpula celeste. O jogador está no fim de seu contrato no clube equatoriano e seu pedido salarial teria sido torno de 40 mil dólares mensais.

O lateral, de 26 anos, com passagens por Emelec e Deportivo Cuenca, possui convocações para a Seleção Equatoriana, na época de Reinaldo Rueda, atual treinador do Flamengo. Ele disputou a Copa América de 2015 por seu país.

O Cruzeiro enfrentou diversos problemas em sua lateral-direita em 2017. Na maior parte do ano, teve como titular o volante argentino Lucas Romero, jogando improvisado. Com as diversas lesões enfrentadas por Ezequiel e a falta de confiança de Mano Menezes com o jogador Lennon, a diretoria busca reforços para a disputa da próxima Libertadores. O nome do lateral Rafinha, do Bayern de Munique, também é especulado para a Toca no ano que vem.