Mano exalta 'atitude campeã' do Cruzeiro no ultimo jogo da temporada

Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro

O Campeonato Brasileiro de 2017 chegou ao seu fim neste domingo (3), e o Cruzeiro terminou a temporada com um empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Rio de Janeiro. A partida foi bastante movimentada e acabou tirando as chances de o time alvinegro ir para a pré-Copa Libertadores do ano que vem, após passar a maioria do campeonato na zona de classificação.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do time mineiro, Mano Menezes, fez uma breve análise de como foi a temporada, falou acerca da "ajuda" ao rival Atlético-MG – conseguiu vaga na pré-Libertadores graças ao tropeço do Botafogo – e a atitude de seus jogadores na partida disputada no Estádio Nilton Santos.

"Esse grupo mostra que não foi campeão à toa. Esse sim é o comportamento dos grandes campeões. Independentemente de quem seja beneficiado ou não com o nosso resultado. Se um dia nós estivermos nessa situação, em que os outros estavam, nós gostaríamos muito que os outros tivessem o mesmo comportamento que o Cruzeiro teve hoje", destacou.

Após o empate e o papo no vestiário, os jogadores foram liberados para suas férias e, agora, podem curtir o fim de ano. O clube terminou o Brasileirão na quinta colocação e ainda conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 3 de janeiro.