Thiago Neves responde Bressan após provocação: "Não jogou em lugar nenhum"

(Divulgação: Getty Images)

Após o empate por 2 a 2 contra o Botafogo neste domingo (3), o meio campista cruzeirense Thiago Neves, autor de um dos gols da partida, respondeu a provocação do zagueiro campeão da Libertadores pelo Grêmio, Bressan o enviou na comemoração com a torcida na quinta feira (30) questionando sobre sua carreira.

TH não poupou palavras sobre a situação e disse: "É até bom essa oportunidade para parar com isso aí. Acho que o que o Luan fez (a provocação) foi no campo, na provocação, tinha acabado de ser campeão, o melhor jogador. Agora, o outro zagueiro, é pela saco. Para mim, é pela saco. Foi na onda dos outros. Não jogou em lugar nenhum. Deu sorte de ganhar o título com o Grêmio e aproveitou para falar."

Questionado sobre o próximo ano e essa onda das provocações, Thiago ainda disse: "Ano que vem, se pintar uma oportunidade de provocar, independente do time, eu vou provocar." O que passou a imagem de que leva com naturalidade todos estes acontecimentos".

"Na hora (da classificação na Copa do Brasil) dei uma sacaneada no Grêmio, porque tinha passado para a final. O Luan fez a mesma coisa. É um negócio que fica no campo, pelo menos da minha parte. Fica só nisso, só na sacanagem. Ficou ali e morreu.", finalizou o jogador que foi o artilheiro celeste no Brasileirão de 2017 com 11 gols.