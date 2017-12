Bruno Silva confirma proposta do Cruzeiro e revela interessar ao Internacional

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Na mira do Cruzeiro, o volante Bruno Silva revelou que teve propostas da Raposa para defender a camisa celeste em 2018. O jogador está no evento "Prêmio Brasileirão 2017", na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na noite desta segunda (4), e confirmou o que rumores do mercado da bola já vêm informando. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2018.

"Estou feliz no Botafogo, e fico feliz pelo interesse do Internacional e do Cruzeiro, são grandes equipes do futebol nacional. Fico feliz pelo interesse porque é um sinal de que meu trabalho está sendo bem feito, mas hoje sou atleta do Botafogo e tenho contrato até o fim do ano que vem", apontou.

Em conversas com a VAVEL Brasil, o empresário do jogador, Carlinhos Sabiá, afirmou que a situação do volante pode ser resolvida ainda nesta semana, porque o presidente do clube mineiro, Wágner Pires de Sá, além do vice-presidente de futebol, Itair Machado, vão para o Rio de Janeiro. A diretoria celeste não atendeu aos contatos feitos.

"O Cruzeiro tem sim interesse. Estamos esperando o Cruzeiro resolver a questão diretamente com o Botafogo, mas há conversas. Quero realizar uma reunião amanhã, no mais tardar quarta. Itair e Wágner virão ao Rio de Janeiro para conversarmos", disse Carlinhos.

O jogador, na sede da CBF, ainda afirmou que o Internacional o sondou. "Tem uma conversa com o pessoal do Internacional, mas vamos conversar ainda para ver o que é melhor para o Botafogo e para mim", contou Bruno Silva.

Em novembro, o Botafogo foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo lanterna Atlético-GO. Ao ser substituído, o volante foi vaiado pelo torcedor alvinegro e, em seguida, respondeu com gestos indicando uma possível saída. Sobre isso, Bruno Silva revelou que não restou mágoa alguma com a torcida do time carioca. "Não tenho mágoa com o torcedor, estava de cabeça quente e até pedi desculpas na hora do jogo. Sou grato ao Botafogo por tudo", disse.

Bruno Silva foi um dos destaques do Botafogo no Brasileirão de 2017, com 33 aparições no torneio nacional. Na temporada, foram 59 jogos com a camisa do clube carioca, além de nove gols marcados. No Cruzeiro, caso haja a transferência, vai disputar posição com os volantes Henrique, Hudson, Lucas Romero, Ariel Cabral, Lucas Silva e Nonoca. No entanto, o volante do Botafogo seria também uma peça para o lugar de Robinho, na meia-direita do time celeste.

Na noite desta segunda, está acontecendo o Prêmio Brasileirão 2017 na sede da CBF, evento que costumeiramente ocorre após o término do campeonato para premiar os destaques do torneio.