Grande contratação do Cruzeiro no ano, Thiago Neves comenta temporada: "Muito boa"

O meia Thiago Neves chegou ao Cruzeiro no início do ano com status de maior contratação do clube para a temporada. Após atuações sólidas, terminou o ano competitivo como o destaque da equipe e honrou a confiança de diretoria e torcida sobre si. O camisa 30 da Raposa é quase uma unanimidade em meio ao torcedor celeste.

Na noite desta segunda (4), presente na Premiação Brasileirão 2017, na sede da CBF, o meia se mostrou contente por retornar à festa que premia os melhores do campeonato, mesmo sem ainda saber qual prêmio levará. "Feliz por estar voltando à premiação depois de muito tempo. Não sei se por melhor meia, não sei a premiação que vou ganhar, mas só por participar já é importantíssimo para a minha carreira", apontou.

Campeão da Copa do Brasil de 2017, o Cruzeiro foi a primeira equipe brasileira a garantir vaga na Libertadores do ano que vem. O camisa 30 da Raposa afirmou que vê o time celeste chegando forte no torneio continental e ainda elogiou o elenco da equipe mineira para tal.

"Vamos para ganhar, porque time nós temos. Temos jogadores experientes, rodados, campeões em vários lugares, então temos boa bagagem para jogar Libertadores. Vamos entrar fortes, porque se entrarmos 'meia-boca', não passaremos nem da primeira fase", colocou.

Artilheiro do Cruzeiro em 2017 com 17 gols marcados, além de "rei de assistências", com 14 passes para gols, o meia enalteceu a bela temporada que fez com a camisa celeste. Ele foi anunciado em janeiro, vindo do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

"Muito boa [a temporada] pelo tempo que fiquei fora. Consegui me adaptar bem porque o nível aqui é muito alto, mais corrido. Pela preparação desde o início do ano, fiz por merecer estar aqui [na premiação]. Quero me preparar para o calendário corrido e preciso de uma base pra jogar jogos importantes", comentou.

Reforços para 2018

Apesar de ver força no elenco celeste, o meia pontuou que a equipe precisa se reforçar para a Libertadores. "Precisa dar uma reforçada de uma ou duas pessoas. Estão falando no Bruno [Silva], e espero que ele feche com a gente. O importante é entrarmos forte no ano que vem, que será importante para o clube e para nós", afirmou.

Em outro momento, Thiago Neves voltou a falar sobre Bruno Silva, volante do Botafogo que pode reforçar o Cruzeiro em 2018. "Estou torcendo. Desde quando começou a sair essa conversa, estou torcendo para dar certo, porque é um ótimo jogador e cairia como uma luva no nosso time", disse.