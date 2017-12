Cruzeiro larga na frente de Internacional para contar com Bruno Silva em 2018

Em evento na sede da CBF, onde foi premiado como melhor volante do Brasileirão, Bruno confirmou interesse de Cruzeiro e Inter (Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Ainda não se sabe qual clube o volante Bruno Silva defenderá em 2018, mas é certo que o atleta dificilmente permanecerá em sua atual equipe, o Botafogo. O jogador, que já vinha sendo sondado por Cruzeiro e Internacional, recebeu propostas de ambas as equipes, que querem contar com o meio-campista para a próxima temporada. Nesse contexto, a Raposa está mais perto de contratá-lo.

A diretoria do Botafogo se reuniu com dirigentes de Cruzeiro e Internacional, além de representantes do atleta, nesta terça (5), no Rio de Janeiro, para ouvir as propostas de ambas as cúpulas. Nada está certo para nenhum dos lados, mas, segundo apuração da VAVEL Brasil, o time mineiro largou na frente nas tratativas.

O vice-presidente de futebol do clube carioca, Cacá Azevedo, confirmou à VAVEL Brasil que houve reuniões da diretoria alvinegra com Cruzeiro e Internacional, que não há nada de concreto e que as conversas continuarão.

Na noite dessa segunda, o volante esteve em evento na sede da CBF, onde recebeu o prêmio de melhor volante do Brasileirão de 2017 ao lado de Arthur, do Grêmio. Antes da premiação, ele foi questionado sobre uma possível saída e afirmou que mantém seu foco no time carioca. No entanto, confirmou também o interesse de Cruzeiro e Internacional.

"Estou feliz no Botafogo, e fico feliz pelo interesse do Internacional e do Cruzeiro, são grandes equipes do futebol nacional. Fico feliz pelo interesse porque é um sinal de que meu trabalho está sendo bem feito, mas hoje sou atleta do Botafogo e tenho contrato até o fim do ano que vem", comentou o atleta no evento.

O volante foi um dos destaques do Botafogo na atual temporada, com 59 jogos e nove gols marcados. O nome do atleta vem sendo ventilado no Cruzeiro desde outubro, e, na Raposa, Bruno disputaria posição com Henrique, Hudson, Ariel Cabral, Lucas Silva e Lucas Romero, além do jovem Nonoca.