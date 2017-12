Ábila recebe medalha de campeão da Copa do Brasil e agradece Cruzeiro

Foto: Douglas Magno/AFP

O atacante argentino Ramón Ábila, de 28 anos, que teve uma boa passagem pelo time do Cruzeiro, publicou hoje em sua conta pessoal do Instagram, três fotos em que agradece e comemora o penta campeonato da Copa do Brasil conquistada no clube que marcou sua carreira e que pode fazer 25 gols.

O argentino que saiu no meio da campanha vitoriosa, disputou cinco jogos na competição e marcou um gol, na vitória de 2 a 0 do time celeste contra o Murici, em alagoas, ainda na terceira fase do torneio. Em seu texto publicado, o atacante que atualmente pertence ao Boca Juniors e está emprestado ao Huracán, ressalta a felicidade em ter feito parte da história "del mejor equipo de minas".

Outros cinco atletas que de alguma forma estiveram envolvidos na conquista e saíram do clube, foram procurados pela diretoria e também receberam suas medalhas, são eles o zagueiro Caicedo, os laterais Mayke, Edimar e Fabrício e o atacante Marcos Vinícius.