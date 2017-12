Galhardo se despede em redes sociais, e Cruzeiro segue à procura de acerto com lateral-direito

Foto: Reprodução/Instagram

O lateral-direito Rafael Galhardo, que chegou ao Cruzeiro no meio do ano, despediu-se nesta terça (12) em suas redes sociais. O jogador estava se recuperando de uma lesão no joelho ao chegar no clube e assinou um contrato de apenas seis meses com opção de renovação de três anos, isso dependendo de suas atuações.

Porém, nestes seis meses, sua recuperação foi bastante lenta, e Galhardo só conseguiu disputar dois jogos pelo clube celeste já na reta final do Brasileirão, contra Avaí e Vitória. Ele chegou até a se entusiasmar e dizer que não tinha chegado à Raposa para ficar apenas até o fim do ano. Após essas duas partidas, o lateral, que não atuava havia oito meses, lesionou a coxa direita, não atuou mais na temporada e não conseguiu convencer a cúpula celeste de renovação.

A lateral direita do Cruzeiro neste momento conta apenas com Ezequiel já que a outra opção de ofício do elenco, Lennon, também não deve ser aproveitado na próxima temporada. Isso, portanto, evidencia a necessidade de buscar reforços no mercado. Nomes de Rafinha, do Bayern de Munique e de John Narváez, da LDU, já são estudados e podem pintar como novidade para 2018.

Confira a despedida de Galhardo na íntegra:

"Gostaria de deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao Cruzeiro e a sua imensa torcida. Infelizmente, o ano não se desenhou da maneira que imaginei, mas em nenhum momento os torcedores e a antiga diretoria me abandonaram. E foi desse apoio que tirei forças para retornar aos gramados e fazer aquilo que mais gosto, que é jogar futebol. Gostaria muito de continuar no clube , mas infelizmente, as coisas nem sempre acontecem da maneira que desejamos.

Mas serei eternamente grato por todo apoio e carinho que recebi aqui. Foi uma honra poder usar esta camisa de tanta história e representar essa torcida maravilhosa! Obrigado ao @cruzeiro , a comissão técnica , funcionários, a diretoria , a torcida e aos jogadores".