Cruzeiro fecha 2017 com maior média de público entre os clubes mineiros

(Foto: Washington Alves/Lighpress)

Sem sombra de dúvidas, o ano de 2017 foi especial para o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro voltou a conquistar um título nacional após dois anos com campanhas ruins ao levantar o troféu da Copa do Brasil, além de carimbar vaga direta na Copa Libertadores de 2018.

A satisfação do torcedor pode ser expressa em números, uma vez que o Cruzeiro obteve a maior média de público entre os clubes de Minas Gerais no ano de 2017. Nos jogos no Mineirão, a equipe campeã da Copa do Brasil manteve uma média de 21.178 pessoas por jogo. Quanto ao público pagante, os números apontam 18.220 torcedores, o que também garante a liderança a nível estadual.

O ano de 2017 também foi marcado pela quebra do recorde de pessoas no Mineirão após sua reforma para a Copa do Mundo de 2014. Na partida contra o Flamengo, pela decisão da Copa do Brasil em 27 de setembro, 61.017 torcedores acompanharam o pentacampeonato do Cruzeiro.

Espera-se que em 2018 os números sejam melhores, já que o Cruzeiro vai voltar a disputar a Copa Libertadores da América, título tão sonhado pelo torcedor. A competição, por si só, carrega mais torcedores para o estádio que outros torneios a nível nacional.