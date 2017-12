Atacante do Vitória interessa ao Cruzeiro, que conta com ajuda de parceiro para firmar acordo

O jovem David é cobiçado por grandes do futebol brasileiro (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

O Cruzeiro planeja fazer contratações pontuais que possam reforçar o seu elenco na temporada 2018, especialmente na disputa da Copa Libertadores. O maior objetivo do clube no próximo ano é buscar o tricampeonato no torneio continental. Para isso, a diretoria celeste tenta efetivar a compra do atacante David, de 22 anos, do Vitória. O jogador foi um dos destaques rubro-negros no Campeonato Brasileiro.

Contudo, a equipe mineira passa por sérias dificuldades financeiras e busca viabilizar novas aquisições por meio de parceiros. Segundo o portal O Tempo, a Raposa pode confirmar junto ao Banco BMG o nome do atleta do Leão para os próximos anos.

O Vitória tem 70% dos direitos econômicos de David e os outros 30% estão destinados a um grupo de investidores. Os baianos pedem cerca de R$15 milhões pelos 100% do jovem.

Antes do fim do Brasileirão, o Palmeiras chegou a cobiçar David, mas recuou ao saber que teria de fazer um alto investimento. O empresário do camisa 27 não foi encontrado para comentar sobre as especulações. David fez 63 jogos em 2017 e marcou 11 gols.