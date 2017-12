Com passagens pelo futebol mineiro, Cruzeiro anuncia novo auxiliar técnico fixo

Foto: Williams Aguiar/Sport

O cargo de auxiliar técnico do Cruzeiro já tem novo dono. Júnior Lopes, que estava no Sport, ocupará a vaga de James de Freitas - que trocou a equipe mineira pelo Palmeiras. O novo integrante da comissão técnica é filho de Antônio Lopes, atual dirigente do Botafogo.

Júnior Lopes possui vasta experiência no mundo do futebol. Com 21 anos de carreira, o auxiliar técnico deu início a sua trajetória profissional em 1996, nas categorias de base do Botafogo. Lopes atuou como treinador na Portuguesa, Olaria, CSA, Duque de Caxias e Tombense e trabalhou como auxiliar técnico no Vasco, Coritiba, Fluminense, Flamengo, Goiás, Palmeiras e Grêmio, além de uma passagem pelo futebol grego.

Em 2015, na Tombense, ajudou a equipe a avançar na semifinal do Campeonato Mineiro ao superar o Cruzeiro, mas foi eliminado logo em seguida para a Caldense e terminou a competição em quarto lugar.

“Fiquei muito feliz com a oportunidade e o convite. Foi uma valorização profissional. Estou muito satisfeito de chegar a um clube como o Cruzeiro, de ponta em nível mundial, que vai disputar competições importantíssimas em 2018”, comentou ao site oficial celeste.