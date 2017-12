Revelação do Cruzeiro, Murilo desperta interesse do Benfica

Foto: Divulgação / Pedro Vilela / Getty Images

Todo torcedor espera que seu time tenha uma boa promessa revelada. Quando esse jovem se mostra eficaz na posição é melhor ainda. Esse é o caso, por exemplo, do zagueiro Murilo, que defende a camisa do Cruzeiro e foi revelado pelo clube celeste.

O defensor fez sua estreia no Campeonato Brasileiro na quinta rodada, contra o Bahia, e mostrou segurança. Com apenas 20 anos, o camisa 35 ganhou a titularidade só na 12ª rodada, com as oscilações da então dupla titular Léo e Caicedo. A consequência foi ser destaque na reta final da Copa do Brasil, na qual foi campeão com o time celeste.

Porém, nem tudo pode terminar em festa. A revelação do futebol mineiro chamou atenção devido a boas atuações e estaria na mira da Primeira Liga - primeira divisão do campeonato português, segundo informações do jornal A Bola, de Portugal.

De acordo com o periódico, o vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, entrou em contato com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, para uma primeira abordagem. Isso teria acontecido través do empresário Adelson Duarte, que mantém boa relação com o mandatário.

Murilo renovou recentemente o seu contrato por mais quatro anos – até 2021. Para ser liberado, o time português teria que desembolsar 5 milhões de euros, equivalente a R$ 20 milhões. Entretanto, o empresário do zagueiro afirmou que não recebeu contato de nenhum dos times.

“A gente não recebeu nada ainda do Benfica. O Cruzeiro também não nos comunicou nada. O Murilo está com a cabeça nas férias, descansando para se preparar para a próxima temporada”, disse em entrevista ao Superesportes.