Após sofrer sondagens, Cruzeiro afirma não vender Murilo antes da Libertadores

Foto: Rafael Ribeiro / Light Press / Cruzeiro

O jovem zagueiro Murilo integrou o elenco dos profissionais do Cruzeiro neste ano de 2017. Mal foi promovido e já desperta curiosidade de grandes clubes. Recentemente, a equipe portuguesa do Benfica sondou o jogador celeste de 20 anos.

Em uma rápida entrevista ao jornal português Record, o novo vice-presidente, Itair Machado, afirmou o objetivo de manter o jogador até o fim da competição mais importante da temporada azul, a Copa Libertadores, ou seja, até o final de novembro se o clube conseguir buscar o tricampeonato.

"Não temos interesse em vender o Murilo antes da Libertadores", disse Itair ao periódico. O Cruzeiro garante que nenhuma proposta pelo jogador foi enviada.

Após 31 partidas no ano, sendo 29 como titular, Murilo mostrou ter talento e supriu as faltas de renomados nomes na zaga celeste que enfrentaram lesões durante o ano, como Manoel e até mesmo Dedé que não atuou essa temporada.

As atuações consistentes do jogador, fez com que os clubes prestassem atenção em seu futebol e em mais um bom zagueiro surgindo na base do Cruzeiro. Em outubro, Itair Machado revelou que o clube recusou proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) de uma equipe italiana.

O clube mineiro, que detém 80% dos valores do jogador, considera vender a jovem promessa por uma quantia aproximada de 8 milhões de euros, algo em torno de R$ 30 milhões.