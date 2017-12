Lateral do Grêmio, Edilson entra na mira do Cruzeiro

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Vice-campeão do Mundial de Clubes da Fifa com o Grêmio, o lateral-direito Edilson parece ser a mais nova opção do Cruzeiro para solucionar os problemas na posição, que gerou dores de cabeça ao técnico Mano Menezes neste ano.

A diretoria celeste já tornou público a vontade de contar com Rafinha, jogador do Bayern de Munique, que demonstrou interesse em retornar ao Brasil para a próxima temporada. Mas a chegada do lateral-direito não é fácil, e o clube mineiro enfrenta concorrências de times como Flamengo e Palmeiras para tirá-lo do clube alemão. Tendo isso em mente, o nome de Edilson aparece como boa opção para resolver as dificuldades enfrentadas durante a temporada de 2017 na posição.

A Rádio Inconfidência informou que o Cruzeiro oferta dobrar o salário atual do atleta gremista, além de uma boa quantia de luvas para que ele possa assinar. O Cruzeiro terá de arcar, ainda, com uma multa rescisória de R$ 3 milhões com o clube gaúcho, cujo Edilson tem contrato até maio de 2019.

O próprio jogador também se manifestou a respeito do assunto na sua chegada a Porto Alegre após a derrota para o Real Madrid. Em declaração publicada pela Rádio Gaúcha e pelo jornal Zero Hora, o jogador foi enfático na resposta. “Não sei de propostas. Minha prioridade agora é aproveitar as férias”.

Vale lembrar que o clube mineiro conta com Ezequiel e Lennon para a posição. O primeiro é o titular da posição, porém em 2017 enfrentou diversas lesões que atrapalharam seu futebol. O segundo não agradou e praticamente já é visto fora do clube para o próximo ano.