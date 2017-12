Bahia sai na frente em negociação com Cruzeiro e se aproxima de acerto com Élber

Élber em ação com a camisa do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A novela Élber está próxima de chegar ao fim. Após superar a concorrência de Chapecoense e Sport, o Bahia avançou as conversas e se aproximou da contratação do meia-atacante do Cruzeiro para a próxima temporada. Com contrato com a Raposa até dezembro de 2018, a expectativa é que a transferência para o Tricolor Baiano seja oficializada nos próximos dias.

Em contato com a VAVEL Brasil, o representante do atleta Fabiano Gudjenian confirmou a conversa entre os clubes e aguarda uma posição para finalizar o negócio. "Bahia e Cruzeiro estão conversando para ver uma situação. Ainda não chegaram a uma solução, faltam os clubes se acertarem". Procurada, a diretoria do Cruzeiro não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Revelado pelo Cruzeiro, Élber esteve envolvido em diversos rumores de negociações nesta temporada. A primeira foi com o Botafogo, em outubro, durante a negociação que trouxe o atacante Sassá para a Raposa. O camisa 23 celeste era opção na troca com os alvinegros, mas o acordo foi fechado com Marcos Vinicius deixando o clube.

Outra vez que o meia-atacante esteve próximo de acertar com o aBotafogo foi em uma possível troca para contar com o volante Bruno Silva, que chegaria a acordo com Cruzeiro semanas depois. Élber também esteve na pauta do São Paulo - envolvido como moeda de troca na negociação do empréstimo do volante Hudson e de uma possível transferência do atacante Lucas Pratto.

Nesta temporada, Élber participou de 39 partidas e marcou apenas um gol. A maioria dos minutos jogados foram vindos do banco de reservas, com maior parte após a lesão do também meia-atacante Alisson, então titular da posição. Pelo Cruzeiro, conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2013 e 2014, a Copa do Brasil de 2017 e o Campeonato Mineiro de 2014.