Como em 2017, zagueiro Fabrício Bruno segue emprestado à Chapecoense por mais um ano

Foto: Reprodução/Chape TV

Presente na reformulação da Chapecoense para a temporada 2017, o zagueiro Fabrício Bruno, que tem seus direitos ligados ao Cruzeiro, renovou o vínculo com o Verdão do Oeste por mais um ano. Ele segue emprestado à equipe catarinense, na qual chegou no início deste ano para integrar um time praticamente montado "do zero" após o acidente que vitimou os jogadores da Chape.

Fabrício Bruno foi revelado pela base celeste no ano passado, em que fez apenas oito partidas. No começo desta temporada, passou a defender o elenco da Chapecoense, na qual iniciou de forma titular. Com o decorrer de 2017, o defensor acabou perdendo espaço mas terminou o ano em boa fase, reassumindo uma sequência titular na 14ª rodada do Brasileiro, frente ao São Paulo.

Nesta temporada, Fabrício fez 40 jogos com a camisa da Chapecoense e marcou um gol, contra o Palmeiras, na vitória catarinense por 2 a 0 pela 21ª rodada do Brasileirão. Antes de Fabrício, que tem contrato om o time mineiro até o fim de 2019, a Raposa já havia emprestado o também defensor Douglas Grolli ao Verdão do Oeste.

Movimentações da Chape

A Chapecoense renovou seu vínculo com outro velho conhecido da torcida cruzeirense: o atacante Wellington Paulista. O jogador aceitou baixar seu salário e permanecerá no Verdão do Oeste por mais duas temporadas. Com a camisa da Chape, tem 17 gols em 67 jogos disputados, foi capitão da equipe em 2017 e uma das lideranças do time em campo.