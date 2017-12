Começou! Cruzeiro conhece adversários na fase de grupos da Libertadores de 2018

Foto: Luis Vera/Getty Images

A principal competição interclubes do continente sul-americano ainda não iniciou dentro das quatro linhas, mas deu um passo importante nessa quarta (20). Na sede da Conmebol, foram sorteados os grupos que vão integrar a Libertadores de 2018 e, com isso, notícias pousaram diretamente em terras mineiras. Primeiro time brasileiro a garantir vaga na competição continental do ano que vem, o Cruzeiro já sabe quem vai enfrentar no torneio em 2018.

Cabeça de chave do grupo 5, a Raposa vai jogar contra Universidad de Chile (CHI) e Racing (ARG), além do Ganhador 3 (G3), adversário que virá da pré-Libertadores. O G3 está entre Oriente Petrolero, Universitario, Jorge Wilstermann, Universidad de Concepción e Vasco, times que ainda vão disputar a fase prévia da competição.

O vencedor da Libertadores do ano que vem vai levar um prêmio no valor de 6 milhões de dólares pela decisão, enquanto o vice ficará com metade desse valor. O Cruzeiro vai em busca da sua terceira conquista, uma vez que levou as edições de 1976 e 1997. A Raposa bateu na trave em 1977 e 2009, quando ficou com o segundo lugar.

O Cruzeiro está de volta à Libertadores após três anos. A última participação da equipe celeste foi em 2015, quando caiu nas quartas para o River Plate. A edição de 2018 registrará a 16ª participação da Raposa no torneio continental, sendo o quarto time brasileiro que mais disputou a Libertadores.

Racing

Adversário mais difícil do grupo do Cruzeiro, o Racing é um dos times mais tradicionais da Argentina. A equipe chegou à Libertadores de 2018 após terminar o Campeonato Argentino na quarta colocação, atrás de Boca Juniors, River Plate e Estudiantes. Na atual edição do torneio, está na 14ª posição, com 16 pontos de 36 disputados.

A principal peça do Racing é o atacante Lisandro López, conhecido do futebol brasileiro. O jogador defendeu a camisa do Internacional em 2015, time pelo qual marcou dez gols em 39 jogos. No time argentino, está desde o ano de 2016, tendo anotado quatro tentos em 15 partidas na atual temporada.

Universidad de Chile

Cruzeiro e Racing sequer se enfrentaram na Libertadores, mas com a Universidad de Chile a história é outra. Esta é a segunda vez que Raposa e chilenos caem no mesmo grupo da competição continental, repetindo 2014. Na ocasião, os mineiros venceram as duas partidas, por 2 a 0 e 5 a 1.

A Universidad de Chile garantiu vaga na Libertadores de 2018 pelo título da Apertura. A equipe chegou a decidir a Copa Chile com o Santiago Wanderers, mas perdeu. Apesar da derrota, já havia assegurado presença no torneio continental.

Ganhador 3

A incógnita do grupo do Cruzeiro é o Ganhador 3, porque esse time só será definido após os confrontos da fase prévia da competição. A Raposa, no entanto, sabe que seu terceiro adversário será Oriente Petrolero, Universitario, Jorge Wilstermann, Universidad de Concepción ou Vasco.

Dois times de um mesmo país não poderiam compor um mesmo grupo via sorteio. No entanto, como terá a chance de avançar pela pré-Libertadores, o time vascaíno pode cair no grupo do Cruzeiro.

Primeira fase

E3 – Oriente Petrolero-BOL x Universitario-PE

Segunda fase

C3 – Universitario-PER ou Oriente Petrolero-BOL (E3) x Jorge Wilstermann-BO

Terceira fase

Ganhador 3: C3 x C6