Cruzeiro vai enfrentar Racing (ARG) pela primeira vez na história da Libertadores

Cruzeiro e Racing se enfrentaram pela Supercopa de 92 (Foto: Divulgação/Conmebol)

Em 2018, os caminhos de Cruzeiro e Racing vão se cruzar pela primeira vez na história da Libertadores. As equipes estão no grupo 5 da próxima edição da competição continental, situação definida nessa quarta (20) por meio de sorteio na sede da Conmebol. Além de brasileiros e argentinos, o quinto conjunto do torneio tem ainda Universidad de Chile e um quarto integrante que virá da fase prévia.

A Libertadores de 2018 registrará pelo menos dois confrontos entre Cruzeiro e Racing, encontro inédito no torneio continental. Apesar de primeira vez na Libertadores, brasileiros e argentinos já se enfrentaram em 12 oportunidades, com sete vitórias da Raposa, três empates e dois triunfos do time de Avellaneda.

Mesmo sendo um dos clubes mais tradicionais da Argentina, o Racing conquistou a Libertadores apenas uma vez, em 1967. A Raposa levou o troféu do torneio para casa em duas oportunidades, sendo elas as edições de 1976 e 1997.

A última participação do Cruzeiro na Libertadores foi em 2015, quando a equipe celeste caiu nas quartas para outro argentino, o River Plate. Inclusive, os dois vices da Raposa são para clubes da Argentina, o Boca Juniors, em 1977, e o Estudiantes, em 2009. Já o Racing esteve pela última vez na competição continental em 2016, sendo eliminado nas oitavas por outro mineiro, o Atlético, rival do Cruzeiro.

Retrospecto: Cruzeiro x Racing

Supercopa Libertadores: 6

Racing 2x1 Cruzeiro - 13/06/1988 (El Cilindro/Avellaneda)

Cruzeiro 1x1 Racing - 18/06/1988 (Mineirão/Belo Horizonte)

Cruzeiro 1x0 Racing - 25/10/1990 (Mineirão/Belo Horizonte)

Racing 1x0 Cruzeiro - 07/11/1990 (El Fortin/Buenos Aires)

Cruzeiro 4x0 Racing - 18/11/1992 (Mineirão/Belo Horizonte)

Racing 1x0 Cruzeiro - 25/11/1992 (El Cilindro/Avellaneda)

Amistosos: 3

Racing 1x2 Cruzeiro - 15/04/1971 (Revolución/Cidade do Panamá)

Cruzeiro 3x0 Racing - 28/04/1971 (Mineirão)

Racing 0x1 Cruzeiro - 07/07/1971 - (Monumental José Fierro/San Miguel de Tucumán)

Copa Mercosul: 2

Cruzeiro 2x0 Racing - 01/09/1999 (Mineirão/Belo Horizonte) -

Racing 0x4 Cruzeiro - 15/09/1999 (Juan Perón/Avellaneda)

Copa Master da Supercopa: 1

Racing 1x1 Cruzeiro - 29/05/1992 (El Fortí/Buenos Aires)