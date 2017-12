Show de Goulart e goleada fresca na memória: Universidad de Chile cai de novo em grupo do Cruzeiro

Em 2014, Ricardo Goulart fez três gols contra Universitad de Chile em goleada celeste (Foto: Gualter Naves/Light Press)

O percurso do Cruzeiro na Libertadores de 2018 terá um chileno ainda na fase de grupos. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, nessa quarta (20), a Universidad de Chile caiu no conjunto 5, encabeçado pela Raposa, e enfrentará os mineiros mais uma vez na etapa. Isso porque em 2014, ambos os times duelaram pelo torneio continental, com direito a goleada celeste.

No primeiro confronto entre Cruzeiro e Universidad de Chile pela fase de grupos, a Raposa goleou os chilenos por 5 a 1. Em 25 de fevereiro, o atacante Ricardo Goulart deu um show no Mineirão com três gols e ainda uma assistência para o tento de Dagoberto. Willian foi quem marcou o outro gol celeste no jogo, que teve ainda a marca de Lorenzetti para a Universidad de Chile.

No segundo duelo entre eles, o Cruzeiro voltou a levar a melhor. Em jogo realizado no mês de abril, a Raposa bateu os chilenos por 2 a 0 fora de casa, com gols do zagueiro Bruno Rodrigo e do lateral Samudio. No fim, ambas as equipes terminaram a etapa com dez pontos, em segundo e terceiro lugar, mas os mineiros avançaram para as oitavas pelo saldo de gols.

Bruno Rodrigo foi um dos autores dos gols do Cruzeiro sobre a Universidad de Chile fora de casa na Libertadores de 2014 (Foto: Reuters)

Se a La U ficou pelo caminho ainda na fase de grupos, o Cruzeiro acabou caindo nas quartas daquela edição para o San Lorenzo, que sagrou-se campeão. Na edição de 2018, a Raposa vai em busca de seu terceiro troféu na Libertadores, o que seria o 19º para terras brasileiras. Já a Universidad de Chile jogará por uma taça inédita para se juntar à única conquista chilena na competição, que é do Colo Colo.

A Universidad de Chile chegou à Libertadores de 2018 após vencer a Apertura, primeira parte do Campeonato Chileno. A equipe chegou a decidir a Copa Chile com o Santiago Wanderers, mas acabou perdendo. A derrota, no entanto, não pesou em termos de classificação, uma vez que a equipe já havia assegurado presença no torneio continental.

Já o Cruzeiro garantiu vaga na Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil de 2017, sendo o primeiro brasileiro a colocar seu nome entre as equipes em disputa do torneio continental. A Raposa vai para sua 16ª participação, sendo o quarto clube do Brasil que mais vezes esteve na competição - contabilizando a edição de 2018, Grêmio, Palmeiras e São Paulo se classificaram 18 vezes.