Datas e horários dos jogos do Cruzeiro na Libertadores são divulgados

Foto: Luis Vera/Getty Images

O tricampeonato da Copa Libertadores é a grande ambição do Cruzeiro na temporada de 2018. A torcida azul, já está eufórica e sentia saudades da competição que o clube não participava desde 2015. Nessa quarta (20), na sede da Conmebol, foram sorteados os grupos e assim, descobertos os três adversários: Racing (ARG), Universidad de Chile (CHI) e o Ganhador 3 (G3) que virá da pré-Libertadores. Para saber mais dos adversários celestes e como chegaram a competição.

Após conhecer seus adversários, o clube mineiro conheceu nessa quinta-feira (21) as datas e horários dos jogos na fase de grupos:

O Cruzeiro estreia e termina a primeira fase na competição continental contra o adversário mais difícil, o Racing. No dia 27 de fevereiro, em Avellaneda, e no dia 23 de maio em Belo Horizonte. Ambas as partidas estão marcadas para as 21h30.

Na sequência, o clube mineiro viaja até Santiago no dia 19 de abril para enfrentar a Universidad de Chile, no estádio Nacional do Chile, às 21h30, estádio onde enfrentou o mesmo adversário em 2014 e voltou para Belo Horizonte com uma vitória por 2 a 0. A partida de volta contra os chilenos será no dia 26 de abril, às 19h15.

Para terminar, a incógnita do grupo, o ganhador 3, equipe que virá das fases preliminares da competição e irá marcar a estreia do Mineirão na competição no dia 04 de abril, às 21h45. A partida de volta, marcada para 02 de maio, ainda não tem horário e nem local definidos, mas o clube mineiro sabe que pode ser uma viagem longa como para a Bolívia ou Peru, ou uma partida no Rio de Janeiro, caso o Vasco se classifique.

Tabela do Cruzeiro na Libertadores:

27/02, às 21h30

Racing x Cruzeiro

04/04, às 21h45

Cruzeiro x G3

19/04, às 21h30

Universidad de Chile x Cruzeiro

26/04, às 19h15

Cruzeiro x Universidad de Chile

02/05 (sem horário definido)

G3 x Cruzeiro

23/05, às 21h30

Cruzeiro x Racing