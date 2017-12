Velho conhecido! Após rescindir com Atlético-MG, Fred acerta retorno ao Cruzeiro: "Minha casa"

Foto: Reprodução

De volta à Raposa! O Cruzeiro anunciou, na tarde deste sábado (23), a contratação do atacante Fred, que estava defendendo a camisa do rival Atlético-MG, para um vínculo de três anos. O atleta chega ao clube mineiro para sua segunda passagem, tendo defendido o time celeste na temporadas 2004 e 2005. Em vídeo veiculado nas redes sociais, Fred saudou a torcida da nova - ou velha - equipe.

"Fala, Nação Azul! Estou aqui com muita felicidade para expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, especial ao Itair [Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro] e ao presidente Wagner por estarem realizando o desejo do meu coração, de conseguir voltar para minha casa. Tenho certeza que este ano vamos comemorar muitos gols juntos, títulos importantes. Quero desejar um Feliz Natal, não vejo a hora da minha apresentação. Que Deus abençoe todos, e agora estamos mais juntos que nunca", disse em vídeo viralizado.

Novo reforço do Cruzeiro, Fred posou ao lado de Francis Melo, Itair Machado e Wagner Pires de Sá (Foto: Reprodução)

Um dia no Galo, outro na Raposa. Esse foi o panorama do fim de semana de Fred, que rescindiu com o Atlético na noite dessa sexta (22). Em menos de 24h, o jogador trocou a equipe alvinegra pelo time celeste, o qual estava de olho no mercado em busca de uma camisa 9. Em 2017, o atleta marcou 30 gols em 55 jogos com a camisa atleticana.

Fred foi revelado pelo futebol mineiro em 2003, quando ascendeu ao profissional no América-MG. Em seguida, defendeu o Cruzeiro nas duas temporadas seguintes, 2004 e 2005, de onde saiu para o praças estrangeiras. De 2005 a 2008, o jogador atuou pelo Lyon, da França, retornando ao Brasil logo em seguida para jogar pelo Fluminense. No tricolor, Fred ficou de 2009 a 2015, quando foi contratado pelo Galo.

O Cruzeiro venceu a concorrência da dupla Fla-Flu, que queria contar com o atacante. Quanto ao Flamengo, a sondagem já vinha acontecendo, mas havia se intensificado nos últimos dias. Já o Fluminense, time no qual Fred fez história por mais de sete temporadas, também tinha demonstrado interesse em contar com o atleta mais uma vez.