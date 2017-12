Companheiros no Fluminense, Thiago Neves comemora acerto de Cruzeiro com Fred: "Feliz da vida"

Fred e Thiago Neves jogaram juntos no Flu (Foto: Buda Mendes/LatinContent/Getty Images)

Se Thiago Neves andava "revoltado" pelo fim do vínculo do volante Hudson com o Cruzeiro, os ânimos do meia celeste parecem ter melhorado. Após a Raposa anunciar a contratação do atacante Fred, comunicado feito na tarde deste sábado, o camisa 30 do clube mineiro comemorou a contratação nas redes sociais.

"Enfim, feliz da vida. Seja bem vindo fredaoooo! (sic)", disse o meia. Fred e Thiago atuaram juntos em 2009, 2012 e 2013, quando defenderam a camisa do Fluminense. Nesse período, conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2012 com o time carioca, que, inclusive, tinha demonstrado interesse em contar com o retorno do atacante para a próxima temporada.

Foto: Reprodução/Instagram

O Cruzeiro acertou a contratação de Fred neste sábado, após a rescisão do atacante com o rival Atlético-MG na noite dessa sexta. Será a segunda passagem do jogador pelo clube celeste, o qual defendeu em 2004 e 2005. Fred foi revelado pelo futebol mineiro em 2003, ano em que ascendeu ao profissional no América-MG.

"Revoltado"

Nos últimos dias, após um imbróglio que já se estendia por semanas, o volante Hudson deixou o Cruzeiro e voltou ao São Paulo. O jogador estava na Raposa por empréstimo até o fim deste ano, e a equipe celeste tentava a manutenção do meio-campista, mas nada se concretizou. Com a saída confirmada de Hudson, o meia Thiago Neves desabafou na redes sociais, dizendo que estava "revoltado".