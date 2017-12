Cruzeiro rescinde com volante Uillian Correia, que segue defendendo Vitória

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O panorama de volantes do Cruzeiro teve algumas movimentações neste fim de ano. Além do retorno de Hudson ao São Paulo e da chegada quase certa de Bruno Silva, do Botafogo, a Raposa rescindiu com Uillian Correia, que vai seguir no Vitória. O meio-campista estendeu seu vínculo com o time baiano até dezembro de 2019.

Em entrevista ao Goboesporte.com, o atleta comemorou o acerto em definitivo com o Leão. "Realmente as conversas saíram como planejamos, e todas as partes saíram satisfeitas. Me apresento no início do mês para assinar o contrato de renovação, que era um desejo de todos. Estou muito feliz pela permanência. Não poderia ter tido presente melhor. O Vitória é um clube que eu tenho o maior carinho do mundo. Espero ficar aqui não só por mais dois anos, mas por muito mais tempo. Vou dar a vida para fazer uma grande temporada em 2018 com o clube. O próximo ano tem tudo para ser especial para o torcedor rubro-negro", comentou.

Uillian atuou pelo Cruzeiro nas temporadas 2015 e 2016, com apenas uma partida em cada um dos anos. Em 2016, jogou pelo Santa Cruz, emprestado pela Raposa. No começo deste ano, seguiu da mesma forma para o Vitória, no qual fez 51 partidas em 2017 e marcou quatro gols. O volante fez parte da campanha rubro-negra que culminou na 16ª posição do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Cruzeiro conta com cinco volantes. São eles Henrique, Ariel Cabral, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca. A Raposa está em negociações bem encaminhadas com Bruno Silva, do Botafogo, que foi eleito o melhor da posição no Brasileiro deste ano, ao lado de Arthur, joia do Grêmio.