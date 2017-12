Próximo de acerto com Cruzeiro, David expõe ansiedade por atuar na Raposa: "Não vejo a hora"

Foto: Maurício da Matta/EC Vitória

Ainda não houve um acerto concreto e um anúncio oficial, mas o atacante David, que defendeu o Vitória em 2017, já alimenta um discurso característico de atleta do Cruzeiro. A Raposa tenta a contratação do jogador junto ao Leão, em negociações praticamente concluídas. Em entrevista ao jornal Correio, de Salvador, David afirmou que não vê a hora de defender a camisa celeste.

“O Cruzeiro é um time de muita qualidade, está sempre chegando nas finais e tem a Libertadores, que é um sonho para qualquer jogador. Não vejo a hora de jogar”, comentou o atleta ao veículo baiano. Em 2017, David fez 63 jogos e 11 gols pelo Leão.

Assim que a negociação com David for concretizada, o Cruzeiro vai concluir sua segunda aquisição para o ataque de 2018. Isso porque a Raposa já acertou com Fred, que estava no rival Atlético. O novo camisa 9 do time mineiro, inclusive, potencializou as expectativas de David por atuar no clube celeste.

"É um sonho jogar com um cara como o Fred. Já me imaginei jogando com ele. Sempre vi ele pela televisão e agora vou poder jogar ao lado dele", disse David.

O Cruzeiro está adquirindo 70% dos direitos de David por um vínculo de cinco de anos de contrato. O Vitória terá cerca de 20% do atleta, tendo, assim, certo lucro em negociações futuras. O empresário do jogador, André Cury, também já confirmou que o negócio está praticamente fechado entre atacante, Raposa e Leão. Atletas seriam ainda envolvidos, mas nome não foram divulgados.