Cruzeiro se responsabiliza por pagamento da multa de Fred com o Atlético-MG

Cruzeiro já sabia da existência da cláusula de solidariedade (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

A transferência do atacante Fred para o Cruzeiro ganhou mais um capítulo na tarde desta terça-feira (26). O contrato assinado pelo camisa 9 com a equipe celeste prevê uma cláusula de solidariedade no valor de R$10 milhões que deve ser paga ao Atlético-MG. Em nota oficial, o clube celeste anunciou que está analisando a situação e caso tenha que fazer o pagamento, não vê problema em realizá-lo.

"O departamento jurídico do Cruzeiro está analisando a cláusula contratual que obriga o atacante Fred a pagar uma indenização de R$ 10 milhões ao seu ex-clube em caso de acerto com o Cruzeiro. A diretoria do Clube aguarda o parecer do departamento para assim definir como irá proceder.

Caso o parecer seja favorável ao pagamento, o Cruzeiro não vê problema para fazer o pagamento dos R$ 10 milhões, pois conta com um grupo de empresários cruzeirenses que está auxiliando o Clube nesta operação e irá fazer a quitação integral do valor", diz a nota oficial no site celeste.

Entenda a situação

No momento da rescisão do contrato de Fred com o Atlético-MG, o clube impôs uma condição: se o jogador fosse para o Cruzeiro, deveria pagar uma multa no valor de R$10 milhões. Atleta, clube e representantes aprovaram o acordo, que foi assinado e a rescisão foi concluída. O Cruzeiro então fez a proposta pelo jogador e Fred notificou ao clube celeste a existência da multa.

A equipe celeste analisou a procedência da multa junto de seu departamento jurídico e nesta tarde (26), deu seu posicionamento oficial sobre o caso. O empresário de Fred, Francis Melo, explica que o Cruzeiro se tornou responsável pela multa ao saber da cláusula, no momento da negociação com o jogador.

"O Atlético colocou uma cláusula na qual obrigava o Fred a pagar o valor de R$10 milhões em caso de transferência ao Cruzeiro. O Fred tinha obrigação de comunicar o valor e a cláusula ao Cruzeiro e assim o fez. A partir disso, o Cruzeiro se torna solidário à multa. Está tudo em contrato", disse.