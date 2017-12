Cruzeiro e Bahia chegam a acordo por meia Elber, que vai para Tricolor do Aço

Em 2018, Elber vai defender o Bahia (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Após as saídas de Diogo Barbosa e Hudson, outro atleta deve deixar o elenco do Cruzeiro. O nome da vez é o do meia Elber, que está assinando com o Bahia por três temporadas. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas equipes têm o acerto praticamente concluído para a ida do atleta de Minas Gerais até o estado baiano.

O meia Elber também chegou a entrar na mira de Chapecoense e Sport há alguns dias, mas as conversas mais avançadas eram mesmo entre Cruzeiro e Tricolor do Aço. A Raposa continuará detendo parte dos direitos do atleta, recebendo ainda um valor pela transação.

O jogador foi revelado pelas categorias de base do clube celeste em 2011, onde ficou até 2014. Nesse ano, o meia foi negociado por empréstimo com o Coritiba, mas fez apenas 19 jogos pelo Coxa. Em seguida, o jogador foi emprestado ao Sport, clube pelo qual fez sua melhor temporada: 55 jogos e 12 gols em 2015.

De volta à Raposa em 2016, Elber não teve grandes oportunidades no time titular, mas foi peça recorrentemente lembrada para deixar o banco de reservas. No ano passado, foram 30 jogos e quatro gols marcados, ao passo que, nesta temporada, o meia fez 39 partidas e anotou um tento - contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.

Mercado do Cruzeiro

As saídas já confirmadas pelo Cruzeiro foram do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que migrou para o Palmeiras, e do volante Hudson, que retornou ao São Paulo - estava emprestado à Raposa até o fim deste ano. Quanto às chegadas, o time celeste acertou com o atacante Fred, do rival Atlético-MG, e com o lateral Egídio, do Palmeiras.

No âmbito das negociações, o Cruzeiro segue bem perto de acertar com o volante Bruno Silva, do Botafogo, e com o atacante David, atualmente no Vitória.