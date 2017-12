Cruzeiro tenta repatriar Marcelo Hermes, e negociação pode estar próxima de ser concretizada

Foto: Lucas Uebel/Getty Images

O único setor do Cruzeiro que já teve uma chegada e uma saída confirmadas oficialmente pelo clube foi a lateral-esquerda: Diogo Barbosa foi para o Palmeiras, de onde veio Egídio para integrar o elenco da Raposa. As novidades para o corredor esquerdo do time mineiro, no entanto, não pararam por aí. A diretoria celeste está em negociações com o Benfica, de Portugal, por Marcelo Hermes.

Em contato com a reportagem da VAVEL Brasil, o empresário do jogador, Maickel Portela, afirmou que a situação do jogador não demora a se concretizar. "O Marcelo tem conversas com outros clubes também. Acredito que em mais um ou dois dias, a situação se resolva, independente do clube", afirmou Maickel. Para a posição, o Cruzeiro conta com Egídio e Bryan. Marcelo atua pelo Benfica B.

O representante do atleta não revelou o andamento das negociações, mas afirmou que faltam detalhes com o clube mais avançado nas tratativas. O Cruzeiro tenta adquirir o atleta por empréstimo de um ano, com o lateral retornando após isso ao Benfica.

"O projeto com o Benfica será mantido. O clube [português] acredita muito nele e aguarda a sua volta. O Benfica tem um jogador de Seleção para a posição do Marcelo. Marcelo é jovem, e a intenção é que ele retorne", disse.

Marcelo tem contrato com o time português até o fim de 2021. Com apenas 22 anos, está em sua primeira experiência fora do Brasil, tendo sido revelado pelo Grêmio em 2016. O jogador surgiu na base do Figueirense, passou pelo Sub-15 do Internacional e, nessa mesma categoria, foi para o tricolor gaúcho.