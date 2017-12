Ídolo do Cruzeiro, Alex comenta transferência de Fred: "Precisavam de um jogador como ele"

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Ídolo do Cruzeiro, Alex marcou presença no Jogo das Estrelas, promovido por Zico, ex-jogador do Flamengo. Antes do início da partida, o ex-meia celeste fez um balanço do ano da Raposa sob o comando do técnico Mano Menezes. Alex confia em uma sequência positiva para a próxima temporada.

"É sequência de trabalho, uma coisa que todos pedem e eu acredito muito nisso. O Mano fez um trabalho bom, foi campeão da Copa do Brasil, mesmo sendo discutida a forma que os times dele jogam. Agora é uma sequência natural de trabalho, os jogadores já conhecem a forma que ele trabalha, o jeito que ele gosta [de jogar], então eu acredito que para 2018 o Cruzeiro vem mais forte do que nesse 2017", avaliou.

A última semana foi bem agitada no mercado de transferências da equipe mineira. O atacante Fred trocou o Atlético-MG pelo arquirrival Cruzeiro e gerou discussões entre as torcidas mineiras. Alex avaliou a contratação do centroavante por parte da Raposa e reitera a naturalidade de situações como essa virem a acontecer.

"Nada mais assusta no futebol. A partir do momento em que você vê no mercado um jogador com o potencial do Fred, qualquer clube pode contratar. Da forma como o Cruzeiro terminou o ano sem o Ábila, que era uma referência na área, o time teve que encontrar um homem de área e também pela forma como o time foi escalado durante o ano, as vezes com Thiago Neves e outras com o Sóbis lá na frente mostra que eles estavam precisando de um jogador como o Fred. Agora ele vai ter uma equipe que jogue em função dele, na forma que ele se consagrou em outros anos", disse.