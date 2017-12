Sorin vê como boato retorno ao Cruzeiro em cargo diretivo, mas afirma: "Porta aberta"

Foto: Barbara Mendonça/VAVEL Brasil

Muitos jogadores marcam a história de um clube dentro das quatro linhas. No entanto, pela trajetória na instituição, passam a ter seus nomes cotados para assumirem cargos diretivos na equipe quando deixam os gramados. Esse é o caso do lateral Juan Pablo Sorin, que já defendeu o Cruzeiro e ultimamente teve seu nome ventilado para integrar algo além dos campos na Raposa.

Os rumores de que Sorin poderia embarcar em alguma função no time celeste se potencializaram após a saída do também ex-jogador Tinga, gerente de futebol. O argentino está participando do Jogo das Estrelas, no Maracanã, onde comentou sobre assumir algo no clube celeste. Em entrevista à VAVEL Brasil, Sorin afirmou que nada passou de boato, mas que deixou a porta na Raposa.

"Sempre tem contato, sempre falam. Para assumir um cargo, você precisa estar preparado, e além do que pode ser oferecido, falado ou boatos, porque por enquanto foram só boatos, o mais importante sempre é o clube e poder dar para o Cruzeiro algo além do que já foi feito. Se chegar um convite interessante, algo que tenha a ver com o que sei fazer, sempre deixo essa porta aberta. Minha relação com a torcida do Cruzeiro é eterna", disse Sorin.

O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Fred, que estava defendendo o Atlético-MG, maior rival da Raposa. O jogador vai defender a camisa 9 do time celeste em 2018, ano em que a equipe retorna à disputa da Libertadores da América. Sorin também comentou sobre a transação, que aconteceu entre os grandes rivais do estado mineiro.

"Um desafio grande para Fred e para o time inteiro em um ano importantíssimo para o Cruzeiro, que terá Libertadores. Teve essa polêmica, de passar de um clube para o outro. Minha surpresa também foi a primeira vez, que foi para o time adversário do Cruzeiro [Atlético]. Meu desejo é que dê tudo certo para Fred e Cruzeiro", disse.

Se Fred defendeu o Cruzeiro em 2004 e 2005, retornando agora ao clube mineiro, Sorin teve três passagens pela Raposa. A primeira de 2000 a 2002, enquanto a segundo aconteceu em 2004. A última vez que o argentino defendeu a camisa celeste foi nas temporadas 2008 e 2009, sendo a Raposa o penúltimo clube pelo qual Sorin jogou.