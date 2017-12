Judivan celebra ano de retorno aos gramados e projeta 2018 vitorioso

Judivan comemora gol contra o Avaí, no seu retorno aos gramados (Foto: Washington Alves/Lighpress)

O ano de 2017 foi especial para o Cruzeiro. A equipe voltou a conquistar a Copa do Brasil, título que a Raposa não comemorava desde 2003. Além disso, conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro na quinta posição. A temporada também ficou marcada pelo retorno de um jogador em especial, Judivan. O atacante, que não atuava há quase dois anos e meio, voltou a jogar uma partida e ainda marcou um gol.

Judivan se lesionou em junho de 2015, quando atuava pela seleção no Campeonato Mundial Sub-20. Naquela ocasião, o atleta sofreu uma forte entrada do jogador adversário e lesionou gravemente o joelho esquerdo.

O retorno aos gramados foi no dia 15 de novembro, no empate por 2 a 2 contra o Avaí. O jogador entrou no segundo tempo, fez a jogada que resultou em pênalti, que ele mesmo cobrou e comemorou bastante com seus companheiros e torcedores.

“Com certeza 2017 é um ano que vai ficar marcado na minha vida. Comecei o ano machucado, com aquela desconfiança se conseguiria voltar a jogar esse ano, e graças a Deus, depois de muita luta, muito empenho e trabalho, estou terminando o ano 100%. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a todos que me ajudaram, departamento médico, comissão técnica, jogadores, torcida, funcionários do Clube”, disse.

Recuperado, o jogador espera realizar uma pré-temporada produtiva para atuar em alto nível em 2018. O Cruzeiro vai disputar a Copa Libertadores, além do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

“Espero que sim, vamos trabalhar para isso. Vamos em busca de fazer uma boa pré-temporada, vamos ver o e que o Mano Menezes está preparando para o grupo nesse próximo ano, mas com certeza vamos atrás dos títulos que o Clube tanto almeja por conquistar”, comentou o atleta.

Judivan ainda agradeceu aos torcedores, que constantemente enviam mensagens pelas redes sociais para o jogador.

"Quero agradecer os torcedores pelo apoio incrível que tive durante esses dois anos e desejar que toda nação celeste tenha uma ótima virada do ano e que possam continuar fazendo essa festa linda no Mineirão como foram nas partidas decisivas em 2017", finalizou.