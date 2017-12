Marcelo Hermes fica próximo de fechar com Cruzeiro por um ano

O representante do atleta faz mistério sobre o andamento da negociação (Foto: Lucas Ubel/Getty Images)

Poucos detalhes separam o lateral Marcelo Hermes, do Benfica, de vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. O jogador está perto de fechar com a Raposa por empréstimo de um ano, em situação que pode ser resolvida até a semana que vem.

Apesar do jornal português O Jogo, na última quinta-feira (28), ter cravado a contratação do lateral-esquerdo por empréstimo até o fim de 2018, o empresário do jogador, Maickel Portela, preferiu ser cauteloso sobre a negociação com o time celeste, em entrevista ao jornal O Tempo, nesta sexta-feira (29).

“Ainda faltam alguns destalhes do contrato e da transferência. Por isso eu não posso falar nada, principalmente com relação ao time. Têm vários clubes querendo. O retorno dele ao futebol brasileiro já está certo. Isso é o que eu posso confirmar. Achei que ia conseguir resolver esta situação hoje (29), mas não vou conseguir. Por causa do fim de ano, só no dia 2 de janeiro que vamos fechar essa situação”, explicou o empresário.

Revelado pelo Grêmio em 2015, o atleta de 22 anos se transferiu para o Benfica no início da temporada de 2017, por cerca de R$ 10 milhões e tem contrato até 2021 com o clube português. Na Europa, o lateral-esquerdo jogou apenas três partidas pelo time B e ainda não teve oportunidade na equipe principal.