Copinha VAVEL: o que esperar do Cruzeiro na Copa São Paulo de 2018

Atual campeão do Brasileirão e da Supercopa nas categorias de base do sub-20, o Cruzeiro é uma das equipes favoritas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time conta com peças chave em seu elenco e pode surpreender seus adversários.

Na Chave 12 da Copinha, a Raposa inicia a busca pelo bicampeonato da competição. A primeira conquista celeste completou dez anos em janeiro de 2017. Ao lado do Cruzeiro estarão Inter de Bebedouro-SP, Nova Iguaçu-RS e o atual vice-campeão do torneio, Batatais-SP.

Thonny Anderson

Habilidoso, o Cruzeiro conta com uma joia em seu elenco. Thonny Anderson é o camisa 10 da equipe azul e branca e se destaca pela boa qualidade no passe e chute de média e longa distância. O jovem jogador de 20 anos marcou três gols na última edição do Brasileirão sub-20 e foi o terceiro artilheiro celeste na competição.

Capitão do Cruzeiro, Thonny Anderson faz parte da 'pré-lista' de jogadores da base que devem subir ao elenco profissional. Apesar da concorrência forte em seu setor, Mano Menezes poderá dar uma chance ao jogador.

Vitinho

No Cruzeiro há seis anos, Vitinho é destaque na lateral direita celeste. Aos 18 anos, o jogador chama atenção e já foi convocado para treinamentos com a equipe profissional.

Antes de se destacar na lateral, Vitinho chegou a atuar como atacante. Ao se encontrar pelo lado do campo, o garoto chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-17 e sub-20. O jogador é destaque pela sua versatilidade em campo, podendo atuar tanto como lateral quanto ponta.

Apesar da qualidade já observada pelo técnico Mano Menezes, Vitinho teve um ano marcado por lesão. O lateral-direito ficou um longo período em recuperação após lesionar gravemente o ombro. A Copa São Paulo de 2018 será a segunda Copinha disputada pelo atleta.

Vander

O volante Vander, de 19 anos, é outra promessa celeste para a Copinha 2018. No Cruzeiro desde 2014 já marcou 26 gols e é tratado como 'joia' na equipe azul e branca. O camisa 8 tem como uma de suas principais características o apoio ofensivo.

Com passagens pela Seleção Brasileira de base, o jogador conquistou o Torneio Quadrangular de Seleções, disputado no Chile, em outubro de 2016. Na temporada 2017, Vander disputou 27 jogos e marcou seis gols.

Jonata

Emprestado pelo CRB de Alagoas, o atacante Jonata chegou ao Cruzeiro em 2017. O jogador é titular da equipe sub-20 e foi o artilheiro celeste na última edição o Brasileirão com cinco gols assinalados.

Para continuar com o atleta para a próxima temporada, a Raposa precisa desembolsar R$ 600 mil ao clube alagoano, detentor de seus direitos econômicos. Em 2017, o atacante participou de 21 partidas com a camisa celeste.

Brazão

Arqueiro da Seleção Brasileira, aos 17 anos, Brazão foi eleito pela FIFA o melhor goleiro do Mundial sub-17 disputado na Índia. No Cruzeiro desde os 14 anos, Brazão terá a oportunidade de disputar a Copa São Paulo do próximo ano.

Com 1,91m de altura, o camisa 1 celeste contabilizou 29 defesas difíceis em sete partidas do Mundial disputado pela Seleção e teve média superior a quatro por jogo. Brazão foi o goleiro menos vazado do torneio com apenas cinco gols sofridos.

Pelo Cruzeiro, o garoto já disputou três torneios internacionais. Um no Japão, um na Alemanha e outro na Holanda. Já nos torneios nacionais, Brazão tem presença confirmada no Campeonato Mineiro e no Brasileiro sub-20.