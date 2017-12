Mudança de planos: com chegada de Edilson ao Cruzeiro, Alisson pode ir para Grêmio

Lateral Edilson deve jogar pelo Cruzeiro em 2018 (Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)

O lateral-direito Edilson, de 31 anos, deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Cruzeiro para a temporada de 2018. Segundo reportagem do portal Globoesporte.com, o jogador do Grêmio acertou um contrato de três temporadas com a Raposa e deve receber vencimentos acima daqueles que ele recebe em Porto Alegre.

Para que o lateral desembarque na Toca da Raposa, o nome agregado às negociações e que defenderia o tricolor gaúcho era o de Sassá. No entanto, de acordo com o jornalista Samuel Venâncio, da rádio Itatiaia, o nome da vez é o do meia-atacante Alisson.

Segundo o profissional, a Raposa vai ceder 30% dos direitos econômicos de Alisson ao Grêmio, com o meia-atacante indo para o tricolor. Assim, não vai mais pagar R$3,5 milhões além da ida de Sassá, pagando ainda metade do salário do atacante.

Edilson tem duas passagens pelo Grêmio e nos dois últimos anos conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores pela equipe do Sul. O paranaense de Nova Esperança tem quatro gols com a camisa gaúcha.

Caso as variáveis do negócio sejam acertadas entre os clubes, Edilson deve ser o titular da equipe de Mano Menezes. Durante o ano, o Cruzeiro sofreu com a irregularidade dos jogadores da posição. Ezequiel passou por problemas com lesões, Lennon não convenceu a comissão técnica e Mayke se transferiu para o Palmeiras. Além deles, o volante Lucas Romero atuou improvisado pelo setor.