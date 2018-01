De Palestra a Cruzeiro: equipe mineira completa seus 97 anos

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

A ala azul e branca de Minas Gerais tem bons motivos pra comemorar nesta terça-feira (2). Uma das grandes forças do futebol do estado, o Cruzeiro está completando 97 anos de existência. Mesmo sem ter entrado nos três dígitos de idade, o clube é o time mais vitorioso que já passou por terras mineiras. Atualmente, conta ainda com outras modalidades, o que faz dele uma grande instituição esportiva.

Fundado em 2 janeiro de 1921, o Cruzeiro era chamado Societá Sportiva Palestra Italia, porque foi criado por uma colônia italiana que se instaurou no Brasil. No entanto, nome e escudo sofreram modificações décadas depois devido a um acontecimento muito mais abrangente que o movimento celeste em Minas Gerais.

A Segunda Guerra Mundial se polarizou no confronto entre os Países Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e outros) e os Países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Como o Brasil apoiava os Aliados, houve uma ordem para que nada no país fizesse alusão aos inimigos, à época Alemanha, Itália e Japão.

Com isso, o nome do clube mineiro precisou ser mudado: de Palestra Itália a Cruzeiro Esporte Clube. O brasão do time também sofreu modificações, passando a tomar inspiração na constelação Cruzeiro do Sul. A instituição, a partir disso, passou a contar com as cinco estrelas que hoje estampam sua camisa e dão versos a cânticos de sua torcida.

O escudo do Cruzeiro sofreu mudanças ao longo do tempo (Foto: Reprodução)

O Cruzeiro é o clube mais vitorioso de Minas Gerais. A lista da Raposa tem duas edições da Copa Libertadores (1976 e 1997), duas da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América (1991 e 1992), uma da Recopa (1998), uma da Copa Ouro (1995), uma da Copa Master (1995) e quatro do Campeonato Brasileiro (1966, 2003, 2013 e 2014), além das cinco da Copa do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003 e 2017).

Em 2017, o time mineiro fechou o ano com uma lista de conquistas em todas as suas modalidades esportivas. No futebol, foi pentacampeão da Copa do Brasil com time principal, tetracampeão brasileiro com a equipe Sub-20, além de vencedor da Supercopa do Brasil nessa modalidade - garantiu vaga na Libertadores Sub-20.

No vôlei, o time celeste faturou a Superliga Masculina 2016/17 pela quinta vez, o tetra do Sul-Americano, o tri da Supercopa e ainda o Campeonato Mineiro pela oitava vez. No futebol americano, o Cruzeiro levou Copa Minas (estadual deste ano que teve algumas modificações) e foi campeão do Brasil Bown, vencendo o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.

No atletismo, o Cruzeiro foi representado em mais de 300 corridas ao longo de 2017. A mais importante para a equipe aconteceu em agosto: José Marcio Leão da Silva, o Leão, percorreu mais de 21km e venceu a 21ª Maratona Internacional do Rio de Janeiro.

Tradicional Missa

Assim como acontece todos os anos, o Cruzeiro vai realizar uma Missa em Ação de Graças pelo aniversário do clube. A celebração vai ocorrer nesta terça, às 19h, no Ginásio Poliesportivo do Barro Preto, cuja entrada se dá pela Rua Ouro Preto (em frente ao Fórum).