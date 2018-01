Wagner Pires descarta retorno de Goulart ao Cruzeiro: "Não tentamos em momento algum"

Foto: Washington Alves//Cruzeiro

Ricardo Goulart no Cruzeiro? O nome do atacante que outrora integrou o elenco bicampeão da Raposa foi ventilado no clube nos últimos dias e alimentou esperanças da torcida celeste. O discurso da diretoria mineira, no entanto, sempre foi de que repatriar o atleta, que está na China, era um sonho distante.

Na noite dessa terça-feira (2), o novo presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, voltou a enfatizar que Goulart não defenderá a Raposa. "Naturalmente, quem não quer um Cristiano Ronaldo? Um Goulart? Mas é difícil. Goulart para os níveis do futebol brasileiro é muito caro. Uma multa de 70 milhões e um salário de 2 milhões e meio. Então é fora de cogitação para o Cruzeiro", falou o cartola antes da Missa em Ação de Graças pelos 97 anos do time mineiro.

O presidente do Cruzeiro foi ainda além. Segundo Wagner, a alta cúpula celeste sequer procurou pelo atacante do Guangzhou Evergrande, mesmo o jogador tendo manifestado o desejo de um dia retornar ao clube mineiro. "Nós não tentamos o Ricardo Goulart em momento algum. O Ricardo Goulart falou, durante as férias, que gostaria de voltar ao futebol brasileiro, principalmente o Cruzeiro. Isso demonstra carinho e o amor que o Cruzeiro tem em relação a todos esses atletas", enfatizou.

"Você vê a reação do Fred, do Bruno Silva, do Edilson, do David, do Egídio, o coração de todos eles bate com o cruzeirense, e isso é motivo de orgulho para nós. Fizemos a melhores contratações que tínhamos no mercado brasileiro", completou Wagner.

O Cruzeiro já anunciou oficialmente o acerto com o atacante Fred e com o lateral-esquerdo Egídio. Além disso, estão fechou com os laterais Edilson (direito) e Marcelo Hermes (esquerdo), o volante Bruno Silva e o atacante David.

"Nós já fizemos um time em nível de Seleção Brasileira, mais que é isso é nível mundial. Estamos com uma equipe excelente e vamos dar muito trabalho para o Mano escalar esses jogadores. Acredito que a torcida esteja muito satisfeita", concluiu.