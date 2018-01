Edilson desembarca em Belo Horizonte e enaltece Cruzeiro: "Maior de Minas"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos reforços do Cruzeiro para esta temporada já está em Belo Horizonte. O lateral-direito Edílson desembarcou na capital mineira pela manhã e já deve se juntar ao elenco celeste na reapresentação da equipe na tarde desta quarta (3). O jogador, que estava no Grêmio, conversou com a imprensa no Aeroporto Internacional de Confins e agradeceu ao empenho da diretoria mineira para contar com ele.

"A vontade do jogador sempre prevalece. Mas a vontade do Itair (vice-presidente de futebol) de me trazer, num grupo tão forte que o Cruzeiro está montando, foi fundamental. A vontade da diretoria foi fundamental para que eu viesse. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui em Minas, no maior de Minas, e poder fazer o meu melhor aqui", comentou o atleta, que chegou ao Cruzeiro, ao passou que Alisson foi para o Grêmio.

O Cruzeiro acertou também com os atacantes Fred e David, com os laterais Egídio e Marcelo Hermes, ambos para o corredor esquerdo, além do volante Bruno Silva. Além das peças trazidas, a base da equipe celeste foi mantida para esta temporada, e Edílson elogiou o elenco da Raposa.

"Feliz pela oportunidade de jogar num grande clube, num clube campeão. Está formando um elenco maravilhoso para esse ano. Espero dar muitas alegrias para a torcida do Cruzeiro. Vou fazer o meu melhor, para que eu possa jogar, estar em alto nível, ajudar meus companheiros. Sozinho eu não faço nada. Preciso de todos os outros jogadores. Estou feliz com a oportunidade aqui no Cruzeiro", disse.

O lateral foi campeão da Libertadores com o Grêmio no último ano e espera emendar duas conquistas na carreira. Isso porque o Cruzeiro é um dos brasileiros em disputa no torneio continental de 2018, do qual a equipe mineira vai em busca do tricampeonato. Em 2017, Edílson atuou em 40 partidas pelo tricolor gaúcho.

"É um sonho. Pude conquistar com os meus companheiros do Grêmio. Sou muito grato a tudo o que aconteceu comigo em Porto Alegre. A torcida, presidente, jogadores. Conquistamos um título muito importante para a história do Grêmio. Estou vindo aqui, com um elenco muito forte para esse ano, com uma responsabilidade também grande, de conquistar de novo", projetou.