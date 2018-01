Jogo Cruzeiro x Batatais AO VIVO hoje pela Copa São Paulo (0-0)

Google Plus

Boa noite! Acompanhe o tempo real do jogo entre Cruzeiro x Batatais pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida começará às 19h15 (horário de Brasília). Fiquem ligados em tudo dessa partida com a VAVEL Brasil.

As duas equipes integram o Grupo 12 da Copinha junto de Inter de Bebedouro e Nova Iguaçu.

O Cruzeiro busca o bicampeonato da Copinha e o Batatais luta pelo seu primeiro título.

FIQUE DE OLHO!

O lateral-direito Vitinho, que também pode atuar como atacante, e o goleiro Brazão, do Cruzeiro, são destaques da equipe celeste.

RETROSPECTO DO BATATAIS!

Na última edição, o Batatais chegou à final, mas perdeu para o Corinthians por 2 a 1.

RETROSPECTO DO CRUZEIRO!

A Raposa caiu nas oitavas de final para o Flamengo em derrota por 2 a 1.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA RAPOSA!

Vitor Eudes; Cacá, Edu, Gustavo Rissi; Raphinha, Márcio, Vander, Lucas Soares; Cesinha, Marcelo Negueba, Vitinho.

Atual campeão brasileiro sub-20, o grupo celeste é um dos favoritos para levar o título da Copa São Paulo. Em 2017, a primeira conquista azul e branca na Copinha completou dez anos.

Na última partida do Batatais, a equipe paulista perdeu por 2 a 0 para o Botafogo-SP. Já o Cruzeiro venceu o Atlético-MG no confronto da Supercopa sub-20, entre campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil.