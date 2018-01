A caminho do Grêmio, Alisson se despede de jogadores do Cruzeiro na Toca

(Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Fim de ciclo para Alisson. Negociado junto ao Grêmio, envolvido na troca que trouxe Edílson para o Cruzeiro, o meia-atacante foi à Toca da Raposa nesta quarta-feira (3), data da reapresentação do elenco, para se despedir dos companheiros. A Raposa vai ceder 30% dos direitos econômicos do jogador ao Tricolor Gaúcho para receber o lateral-direito.

Cria da base, Alisson disputou 168 jogos e marcou 23 gols. Pela Raposa, o meia-atacante conquistou os títulos do Brasileirão Série A em 2013 e 2014, o Campeonato Mineiro de 2014 e a Copa do Brasil de 2017. Nesta temporada, a última de sua passagem pelo clube celeste, fez 57 jogos e marcou cinco gols.

Alisson (de branco) se despede dos companheiros (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Alisson vai ao Grêmio para disputar vaga com Everton, novo titular da posição, já que Fernandinho deixou Porto Alegre para defender o Chongqing Lifan, da China. No Cruzeiro, Mano Menezes tem à disposição o meia-atacante Rafinha e o recém-contratado David, ex-Vitória, para a posição.

A equipe profissional do Cruzeiro se reapresentou na Toca II nesta quarta-feira para início dos trabalhos para a temporada 2018. As primeiras atividades oficiais da comissão técnica e do elenco estrelado se iniciaram no período da tarde.