Jovem Murilo reitera sonho de disputar Libertadores pelo Cruzeiro e almeja 'ano de vitórias'

Partida entre Flamengo e Cruzeiro, pela 33 ª rodada do Campeonato Brasileiro( Foto: Rafael Ribeiro/Light Press)

O ano de 2017 foi marcante para o jovem zagueiro Murilo, de 20 anos. Diante do Joinville, o defensor do Cruzeiro fez sua estreia na equipe profissional em partida válida pela primeira fase da Primeira Liga. Pelo Brasileirão, Murilo entrou no decorrer da partida contra o Bahia e apesar da derrota celeste, o zagueiro se firmou na zaga azul e branca.



Para coroar o bom ano, Murilo foi premiado com o Troféu Guará, na categoria de jogador revelação do futebol mineiro na temporada. Em 2017, o defensor participou de 33 partidas com o elenco profissional e foi titular em 30 ocasiões.



“Sem dúvidas foi um ano muito especial, o melhor da minha carreira, quando pude conquistar o título da Copa do Brasil, que vou levar para sempre, porque foi o meu primeiro e por um Clube onde eu me sinto super bem e tenho carinho. Vou levar para o resto da minha vida. Nunca imaginei que teria um ano bom assim. Sempre quis estar bem, treinando bem, contar com a confiança do Mano. Mas, nem nos meus melhores sonhos imaginei ser campeão da Copa do Brasil já agora e ter uma sequência como titular”, declarou.

Apesar da boa fase pela equipe celeste, Murilo já traçou outros grandes objetivos na carreira, como defender a Raposa na Copa Libertadores, atuar no futebol europeu e participar de uma partida da UEFA Champions League.

“Como praticamente todo jogador, tenho sim um sonho de jogar na Europa um dia, sempre sonhei em jogar uma Champions League, em um clube de expressão. Mas, repito o que digo sempre: aqui é minha casa. Vou estar sempre bem, jogando e defendendo o Cruzeiro. Quero continuar aqui, disputar a Libertadores e, com fé em Deus, ser campeão. Se Deus quiser será mais um ano de vitórias”, vislumbra.