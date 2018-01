Fábio vê Cruzeiro mais forte para 2018: “Temos condição de fazer história”

Foto: Lucas Uebel/Getty Images

De volta a Belo Horizonte, Fábio se reapresentou ao Cruzeiro nesta quarta-feira (3) junto dos outros companheiros de equipe. Ídolo e titular absoluto do time estrelado, o arqueiro analisou a qualidade dos novos reforços celestes.

“Sempre é bom fortalecer o elenco para a temporada. É sempre o ideal. Independentemente da qualidade que você tenha do ano anterior, o ano que vamos começar é sempre mais difícil. Teremos que mostrar, jogo a jogo, se o time é forte. Temos condição de fazer uma história bastante consistente e que traga felicidade ao nosso torcedor, que é fundamental”, disse.

De volta à Libertadores após dois anos, Fábio espera que a equipe aproveite ao máximo este início de pré-temporada para que possa estar preparado para as grandes competições. “O grupo é muito bom, mas temos que colocar em prática nos jogos. Com o trabalho do Mano na pré-temporada, mesmo com o período mais curto, vamos tentar aproveitar para estarmos preparados para as dificuldades da Libertadores”, frisou.

Pentacampeão da Copa do Brasil, o camisa 1 acredita que a Raposa entra na competição continental com boas chances de títulos e garante que não faltará esforços por parte do grupo.

“Vamos ter que confirmar nossa força em campo. Nosso comandante quer as competições mais importantes, principalmente o Mundial. Pra isso teremos que trabalhar muito, com respeito a todos, buscando o melhor para o Cruzeiro”, concluiu.