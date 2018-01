De volta aos trabalhos, Mano Menezes elogia reforços e avalia elenco: "Nos qualificamos"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro deu início aos trabalhos para a temporada 2018 na tarde desta quarta-feira (3), na Toca da Raposa. Na reapresentação do grupo, o técnico Mano Menezes comentou sobre a pré-temporada celeste, o planejamento da equipe para o início de temporada e, também, sobre reforços.

"Uma pré-temporada com 14 dias. Dentro desses 14 dias, temos que jogar. Podemos adotar a estratégia de rodar mais a equipe [no começo do ano], mas vocês terão a oportunidade de ver os jogadores trabalhando com bola já no terceiro dia. Quando se trabalha com contratações pontuais, é possível ser mais agressivo [para contratar]. Pensamos em menos jogadores para realmente qualificarmos", disse.

Campeão da Libertadores com o Grêmio, o volante Edilson é um dos reforços do time estrelado para este ano.Cria da base, Alisson foi envolvido na troca dos jogadores e já despediu dos colegas para seguir rumo a Porto Alegre. O atacante Fred, ex-Atlético-MG, também foi contratado para fortalecer o ataque celeste para esta temporada. A respeito das contratações, Mano Menezes teceu elogios para ambos atletas.

"Rafinha (lateral) esteve na pauta, Edilson também. Queríamos um jogador que agregasse experiência com um poder de definição maior. Edilson é bom na bola parada, líder. Agora, é uma boa pensar no Fred do lado de cá. Ele tem uma característica marcante de homem de área e um dos melhor definidores do futebol brasileiro. Fico feliz dele estar conosco", pontuou.

O técnico campeão da Copa do Brasil ainda destacou o alto nível técnico da Libertadores, mas acredita no potencial do time azul e branco. "Não existe facilidade na Libertadores. A estreia já é uma amostra do que ela será. Nós qualificamos [o elenco] para estarmos aptos a atender todas as expectativas criadas neste ano importante. Você só se constrói ganhador durante as competições. Quem já foi campeão, não entra pensando em outra coisa", concluiu.